只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

▲6/5～6/7期間至7-11 OPEN iECO循環杯服務門市成功租借循環杯，即可免費喝CITY CAFE中杯美式。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

6/5世界環境日即將到來，就有超商推出限時3天「租借循環杯 免費喝咖啡」活動，只要至門市完成租借循環杯，即可免費喝中杯美式，冰熱任選，全台限量10000杯。

響應6/5世界環境日，7-11持續推動OPEN iECO循環杯服務，目前已有超過500間門市提供循環杯服務，使用人次更已突破萬人體驗。

▲免費中杯美式全台限量10000杯，送完為止。



不僅如此，7-11宣布，將於6/5～6/7推出「租借循環杯 免費喝咖啡」，只要在活動期間至全台7-11的OPEN iECO循環杯服務門市，成功租借循環杯，單筆即可免費獲贈咖啡兌換卷1張，持兌換券於2023/6/14前至OPEN iECO循環杯服務門市，即可兌換CITY CAFE中杯美式(冰/熱)1杯，限量10000筆，送完為止。

▲最新紅豆牛奶爆米花來了。（圖／Magi Planet星球工坊提供，下同）

星球工坊推出全新創意口味「紅豆牛奶爆米花」，神還原記憶中的紅豆牛奶冰滋味，特意選用台灣高屏地區農產紅豆，以100%原豆製成，再加入紐西蘭進口奶粉增添濃郁奶香，入口就能吃到紅豆香氣，接著是香濃奶香，口感清甜不膩超涮嘴，即日起於全門市、官網限定販售中。

▲嚴選台灣小農紅豆結合紐西蘭進口奶粉製成。