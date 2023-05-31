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明道大學承諾補發欠薪卻跳票！校長回應了：權益會受法律保障

▲明道大學爆發薪資爭議。（資料圖／民眾提供）。

▲明道大學爆發薪資爭議，董事會承諾補發卻多次跳票。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

彰化私立明道大學被教育部列為專案輔導學校，也因為欠薪3個月、承諾補發卻跳票，遭到39名教職員提告。對此，明道大學校長郭秋勳回應，如今學校面臨存亡關鍵，並非行政團隊能夠掌握，只希望6月5日以前有奇蹟出現，但無論未來是否會繼續營運，教職員的權益都會受到法律保障。

以下為郭秋勳回應全文：

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各位親愛的明道師長同仁：大家好！

我校因受到少子女化大環境衝擊，校庫基金水位驟降到被教育部列為「專輔學校」迄今，不僅連續4個月(2.3.4.5)未能發放薪資，讓同仁生計陷入困難；也讓廠商欠款持續掛在帳上，個人及行政團隊在此敬表十二萬分的歉意。好在，同仁們都能共體時艱，各班教學及相關業務都正常推動，令人感到欣慰，特此向各位說聲謝謝您!

相信大家都已看到報載5/31日為我校「解除專輔」最後一天；如無發薪(個人要誠實跟各位報告：學校目前無錢可發薪)，學校必將由教育部接管。我今天特別再與 李董事長聯絡，經其告知：「董事會已邀請到殷實企業家加入MDU經營陣容，6/5前資金即可能挹注校庫。」相信大家都期待薪水可以因此按時發放。但是，有鑑於董事會所述(答應發薪事宜)已多次跳票，因此，本人亦要在此向各位報告，我校未來薪水的發放，將依循下列二種模式之其中一種執行：

▲▼埤頭,明道大學,少子化,北斗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲明道大學面臨存亡關鍵時刻。（示意圖／ETtoday資料照）

1. 6/5前，護持學校的企業家，能將資金挹注校庫，則我校的經營體質將可在最短期間內獲得改善；包括上述欠薪將一次發足，一切運作將如往常正常營運。

2. 若董事會無法在6/5前，引進企業家並挹注資金，則6/5當日教育部將宣佈：「明道大學應停止所有招生；並通告在次一年7/31退場。」隨即，明道大學將由教育部退場基金接管；屆時教育部將依法解散「董事會」，重新組成公益法人董事會，校長本人亦將被解職。此後，各位的薪水將按月由教育部「退場基金」經理人(或代理校長)支付。

回想本人與各位好友在明道大學共同辛苦生活到今天；卻因著少子女化導致經營困難，學校面臨到今天(5/31)這一存亡關鍵時間點，實非我們行政團隊所能掌握。因此，只有祈求上蒼賜福明道，希望在6/5日前，「會有奇蹟」出現。最後，不論明道大學繼續營運？或交給教育部接管？您的權益都將受到法律保障；您過去一段時間來的努力與貢獻，將會永銘青史。

敬祝 各位同仁家庭美滿，工作順利!

校長 郭秋勳敬上
2023年5月31日

 

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