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教育部公布留學獎學金甄試名單　錄取206人「最高補助9萬美金」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部公布112年留學獎學金甄試錄取名單，共206人錄取。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（31）日公布112年留學獎學金甄試錄取名單，教育部指出，今年度合格受理報名人數共有685人，擇優錄取206人，包括一般生一般學群173人，另有選送赴特定國家學生，包括北歐10人、新南向國家12人（含馬來西亞、新加坡及澳大利亞），以及特殊生—勵學優秀生2人、原住民生6人、身心障礙生3人，錄取名單今天以掛號信函寄出，若有疑義，請在10日內申請成績複查。

教育部為了厚植國家實力，培育我國國際專業領域的優秀青年人才，設置「留學獎學金」，補助一般生（含一般學群及選送赴特定國家）每年美金1.6萬元，補助年限最長2年；特殊生（含勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每年補助美金3萬元，補助年限最長3年。

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教育部表示，這項獎學金獎助對象，以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」；但選送赴新南向國家及特殊身分學生，得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

錄取名單已經公告於教育部國際及兩岸教育司網頁「留學獎學金甄試資訊」，教育部指出，甄試審查成績單今天將以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，若對成績有疑義，可在公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。

另為鼓勵青年學子勇於出國留學追夢，教育部表示，設有「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站，歷來已邀請多位學人分享留學準備、國外留學及工作經歷，並辦理各項學人分享會、獎學金說明會，歡迎準備出國的學子多加利用及參與。

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