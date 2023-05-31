深化台美教育！教育部率團赴美「推動華語與高科技合作」

▲美洲教育者年會在華盛頓特區登場，駐美代表蕭美琴（左四）等人參與台灣館開幕剪綵儀式。（圖／高教基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

2023年美洲教育者年會（NAFSA）在華盛頓特區登場，台灣在教育部次長劉孟奇率團下，共有24所大專院校、近60人參與，劉孟奇表示，語言教育合作是台美教育交流的重要部分，去年教育部已補助78位華語師資赴美教學，並以華語文獎學金鼓勵172位美國青年來台學習，期盼雙方持續深化教育合作，尤其在英語及華語文教學領域，並擴大支持「台美教育倡議」。

美洲教育者年會在美國時間30日起到6月2日在華盛頓哥倫比亞特區登場，在教育部次長劉孟奇率團參與，開展首日重量級嘉賓雲集，包括駐美代表蕭美琴、美國國務院教育與文化事務局副助理國務卿Ethan Rosenzweig、美國在台協會（AIT）主席羅森伯格、教育部國際司長李彥儀、高等教育國際合作基金會蘇慧貞顧問等人都到場，共同為台灣館「Study in Taiwan」開幕式剪綵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉孟奇在致詞表示，去年教育部已補助78位華語師資赴美教學，並以華語文獎學金鼓勵172位美國青年來臺學習。包括非獎學金生在內，目前美籍在台學生達2192人，而「台灣優華語計畫」也累計19所我國大學，以及52所美國大學合作推動中，期盼雙方持續深化教育合作，尤其在英語及華語文教學領域。

今年我國共計24校、近60位代表聯合參與美洲教育者年會，高教基金會指出，呼應今年第75屆年會「Inspiring an Inclusive Future」主題，台灣館以綠色系搭配山林背景，帶出天燈、台灣梅花鹿、黑熊等特色文化及自然特有種生物，傳達我國高教多元與包容的品牌意象。

此外，為深化台美教育倡議效益，台灣將在美國時間31日下午，在華盛頓君悅飯店舉辦「台美教育座談會」（U.S.-Taiwan Education Symposium），這是繼去年台美高層教育對話後，第二度在美國舉辦實體論壇。

高教基金會表示，台美教育座談會，包括劉孟奇、蘇慧貞、AIT、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿道森（Camille Dawson）、駐美教育組及雙方大學代表共計80人，在半導體及STEM、國際金融、華語文教育等議題上，就人才培育、雙邊合作經驗與提議，充分對話並交換意見，共同推動更多學研合作機會。