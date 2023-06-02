明道欠薪4個月！教師「借錢買便當」：快活不下去　籲教部儘快介入

▲明道大學欠薪4個月，自救會長黃源河拿著存摺說，已有老師向他借便當錢，大家「快活不下去」，希望教育部盡快介入。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

被教育部列為專輔學校的私立明道大學，至今積欠教職員4個月薪水，更遭到39名教職員提告，明道大學自救會今（2日）北上到教育部遞送陳情信，指教師因為欠薪繳不出房貸或賣房子，更有教師得向他人借隔天便當錢，「已經快活不下去」，呼籲教育部儘快介入，解散董事會並追究應負責任，並委派臨時董事執行校務，保障教職員工權益，維護學生受教權，保障學校正常運作。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月底，但明道大學從去年底起，薪水發放就不正常，至今為止，已經積欠2到5月份共4個月薪資，教育部也以違反教師待遇條例，先後對明道大學裁罰3次。

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教育部退場審議會預計下周一（6日）召開會議，針對改善期五月底到期的四所專輔學校，包括高苑科大、明道大學、環球科大與大同技術學院進行審議，一旦未改善並解除專輔，上述四校依法將被命令在112年度停招、改組董事會，並將在113年7月31日停辦。

其中明道大學至今積欠教職員4個月薪水，明道大學也組成自救會，今天更北上教育部陳情，自救會成員高喊「財務不良、斷炊斷糧」等口號，並遞交連署陳情書。

▲明道大學欠薪4個月，自救會今天道教育部遞交陳情書，希望教育部盡快介入。（圖／記者許敏溶攝）

明道大學自救會長黃源河指出，明道校方已經半年以上發薪不正常，目前為止尚欠薪四個月，已經影響很多人生計，有的老師繳不出房貸，不得不賣房子，或者被迫搬家，甚至還有同事向他借隔天的便當錢，教師「已經快活不下去」。

至於為何到今天才到教育部陳情，黃源河指出，教師想法很單純，希望學校正常運作、永續經營，但也要薪水，擔心出來抗議會影響學校形象，加上一開始相信董事會與校長說何時會發薪水，沒想到後來卻一再失信，且董事會對欠薪問題毫無積極作為，不得不出面向教育部陳情，希望教育部立即介入，解散董事會，追究應負責任，委派臨時董事執行校務，保障教職員工權益。