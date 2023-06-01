　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

▲全教總籲三位總統候選人對雙語政策明確表態。（圖／全教總提供）

▲全教總籲三位總統候選人對雙語政策明確表態。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

政府推動2030雙語國家政策屢傳爭議，全教總與學界在公共政策網路參與平台提案的停止雙語政策倡議，不到3天就有逾5千人附議達標成案，而參與民眾人數更於5月28日正式破萬。全教總今（1日）召開記者會指出，附議結果凸顯社會對政府強推雙語政策、嚴重侵害教育品質的憤怒，要求政府應謙卑道歉並停止錯誤政策。

全教總理事長侯俊良表示，雙語錯誤政策正嚴重侵害正常教育發展，甚至影響國家未來，要求3位總統候選人明確表態，並回應全教總提出的停止「雙語政策」並暫停《雙語國家發展中心設置條例》、檢討不當績效指標、教師甄試回歸專業、回歸英語正常化教學等訴求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，在AI的時代，只有兩種人，一種是被AI使用，另一種是使用AI。前者將被AI取代，而後者將成為未來的主人。他認為，翻譯是未來主要資訊傳播的方式，如何因應AI的強勢衝擊，改造教育體制，培養有創意能力的人才，才是政府的燃眉之急，而不是以舊時代思維硬推雙語政策。

學生團體EdYouth共同發起人、台灣大學政治學系學生李瑞霖表示，英文學習應回歸英文學習的本質，強化部定及108課綱框架下既有英文課程才是重點。而副總統賴清德先前在公開場合允諾會針對2030雙語政策「敞開心胸聆聽教學現場的建議」，但目前仍不見學生參與實質政策討論。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，青民協收到許多高中學生反映，雙語教學應適時介入華語的解釋，因為如果學生連基本的單字都不熟悉的狀況下進入全英環境，教學只會帶來反效果。也有學生建議，應以漸進方式，適度中文輔助，尤其要考慮到學生間的英語基礎落差，設計銜接的方式與教材。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／林飛帆道歉了！　認有收到性騷報告
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
LIVE／人選之人是真的！女黨工爆遭導演性騷吃案　民進黨副祕
快訊／民進黨性騷吃案　蔡英文發聲了
快訊／口罩男被勸和不忍了！　「只是外遇或許能原諒」
導演身分曝！摸胸後噁問「睡得好嗎？」　對話全PO出
連千毅出發入獄！　「上背整片刺青露出」現身高鐵站
機車遭輾「彈跳一下」！　夫妻1死1重傷
快訊／民進黨：終止與該導演一切合作
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單程機票899元！虎航「線上旅展明天開跑」限時4天促銷

颱風季特徵出現了！鄭明典驚「尺度極大」：幾乎能環繞整個地球

越式洗髮「2小時大全套」噴1800　作家：很難不暈船！1流程卻喊怕

選購海藻類注意標示！消基會檢測：2件重金屬含量不符歐盟規範

好市多「1夯品」評價超兩極！他批「世界難用」...網喊讚用途超多

台東縣今開放「eTag扣繳路邊停車費」　東台灣智慧停車最後拼圖

學生論壇突擊台大、建中生！「2024總統大選支持誰」結果曝

性騷女黨工　導演身分曝！摸胸後噁問「睡得好嗎？」對話全PO出

foodpanda折價券趕快換！　獨家優惠只在新聞雲

親綠插畫家爆性騷！「多名受害者內幕」曝光　小模淚：反被檢討

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

單程機票899元！虎航「線上旅展明天開跑」限時4天促銷

颱風季特徵出現了！鄭明典驚「尺度極大」：幾乎能環繞整個地球

越式洗髮「2小時大全套」噴1800　作家：很難不暈船！1流程卻喊怕

選購海藻類注意標示！消基會檢測：2件重金屬含量不符歐盟規範

好市多「1夯品」評價超兩極！他批「世界難用」...網喊讚用途超多

台東縣今開放「eTag扣繳路邊停車費」　東台灣智慧停車最後拼圖

學生論壇突擊台大、建中生！「2024總統大選支持誰」結果曝

性騷女黨工　導演身分曝！摸胸後噁問「睡得好嗎？」對話全PO出

foodpanda折價券趕快換！　獨家優惠只在新聞雲

親綠插畫家爆性騷！「多名受害者內幕」曝光　小模淚：反被檢討

談核電再動怒！「缺電不承認還騙來騙去」　侯友宜嘆：人民都傻子嗎？

莎曼珊確定回歸《慾望城市》！證實現身鐵粉嗨了　鬧翻凱莉5年心結曝

許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

丟丟妹轉戰當主播「崩潰畫片曝光」！　自爆弱點：無法照稿說話

告白最容易成功的三大星座男！TOP 1不留遺憾追求法，當然能突破女孩心防

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

風・Luxury／愛馬仕錶上動物瘋自拍　木片鑲嵌老虎好傳神

SS級AV女優「雙中空倒出深溝」合照蔡阿嘎！二伯站前面…表情全被拍

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」　指定冰品任2件0元起爽吃

颱風季特徵出現了！鄭明典驚「尺度極大」：幾乎能環繞整個地球

生活熱門新聞

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

爆長期性騷小模！外流私密照　親綠插畫家道歉了

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

鄭明典揭台北上空1警訊：要出梅了

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

新冠反撲！診所每天塞爆　醫提3點建議

颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

李多慧也朝聖大王具足蟲拉麵

更多熱門

相關新聞

深化台美教育！教育部率團赴美「推動華語與高科技合作」

深化台美教育！教育部率團赴美「推動華語與高科技合作」

2023年美洲教育者年會（NAFSA）在華盛頓特區登場，台灣在教育部次長劉孟奇率團下，共有24所大專院校、近60人參與，劉孟奇表示，語言教育合作是台美教育交流的重要部分，去年教育部已補助78位華語師資赴美教學，並以華語文獎學金鼓勵172位美國青年來台學習，期盼雙方持續深化教育合作，尤其在英語及華語文教學領域，並擴大支持「台美教育倡議」。

教育部公布留學獎學金甄試名單　錄取206人「最高補助9萬美金」

教育部公布留學獎學金甄試名單　錄取206人「最高補助9萬美金」

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

學貸族利多！54.6萬人符合教育部補助方案　7月起少付1年本息

學貸族利多！54.6萬人符合教育部補助方案　7月起少付1年本息

友善幼兒學習！教育部出版詞彙手語手冊　成教保人員新寶典

友善幼兒學習！教育部出版詞彙手語手冊　成教保人員新寶典

關鍵字：

雙語政策教育部全教總

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

58歲楊繡惠突po超音波照！　

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面