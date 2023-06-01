「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

▲全教總籲三位總統候選人對雙語政策明確表態。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

政府推動2030雙語國家政策屢傳爭議，全教總與學界在公共政策網路參與平台提案的停止雙語政策倡議，不到3天就有逾5千人附議達標成案，而參與民眾人數更於5月28日正式破萬。全教總今（1日）召開記者會指出，附議結果凸顯社會對政府強推雙語政策、嚴重侵害教育品質的憤怒，要求政府應謙卑道歉並停止錯誤政策。

全教總理事長侯俊良表示，雙語錯誤政策正嚴重侵害正常教育發展，甚至影響國家未來，要求3位總統候選人明確表態，並回應全教總提出的停止「雙語政策」並暫停《雙語國家發展中心設置條例》、檢討不當績效指標、教師甄試回歸專業、回歸英語正常化教學等訴求。

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台大人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，在AI的時代，只有兩種人，一種是被AI使用，另一種是使用AI。前者將被AI取代，而後者將成為未來的主人。他認為，翻譯是未來主要資訊傳播的方式，如何因應AI的強勢衝擊，改造教育體制，培養有創意能力的人才，才是政府的燃眉之急，而不是以舊時代思維硬推雙語政策。

學生團體EdYouth共同發起人、台灣大學政治學系學生李瑞霖表示，英文學習應回歸英文學習的本質，強化部定及108課綱框架下既有英文課程才是重點。而副總統賴清德先前在公開場合允諾會針對2030雙語政策「敞開心胸聆聽教學現場的建議」，但目前仍不見學生參與實質政策討論。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，青民協收到許多高中學生反映，雙語教學應適時介入華語的解釋，因為如果學生連基本的單字都不熟悉的狀況下進入全英環境，教學只會帶來反效果。也有學生建議，應以漸進方式，適度中文輔助，尤其要考慮到學生間的英語基礎落差，設計銜接的方式與教材。