外送員回店補拿餐！她開門「見1幕感動炸」給最高小費：等我2小時

▲外送員的暖心舉動，讓原PO超感動。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「第一次遇到這樣的Uber外送員！」一名女網友表示，因為外送餐點少一份，外送員熱心回到店內幫她取餐，但因為電話號碼消失了，外送員聯絡不到她，客服也沒有處理，於是外送員在門外站了2小時，最後留下手寫字條離開，她看到紙條後超感動，立刻給出112元小費感謝對方。

女網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，少了一份餐點，立刻聯繫客服，並聯繫到外送員本人，外送員告知會補送餐點，到了會打電話給她，但等了1小時都沒有收到通知，她以為被放鳥了，怎料過了3小時，她走出家門口，發現門外放著餐點以及2張手寫的紙條。

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外送員在紙條上寫道，很快就回店內取餐了，但因為找不到原PO的電話號碼，聯繫客服卻一直沒有收到回應，在門外站了2小時，「天亮了，我只好放門口的地上，對不起」；另一張紙條則寫道，「我知道妳一定很生氣，對不起，我留電話給妳，妳打給我，我們約時間，我再補償妳，真的很抱歉，對不起」。

原PO見狀後內心滿滿感動，「我餓沒關係，看到這些紙條跟心意我感到暖心」，當下立刻傳簡訊感謝外送員，並給出最高小費112元回饋給對方，「辛苦各位外送員，致上100分感謝辛勞的各位」。

貼文曝光，網友們狂讚，「他寫得字很漂亮，了不起，負責」、「等兩個小時，真的很有耐心」、「只要外送員滑配送就無法再聯絡客人囉」、「有些外送員的工作態度真的很好，有些客人的體諒態度也很好」、「其實有很多外送員是很優質的，連字都那麼美」、「這個我會滿分好評，再附上小費」。

