杜賓犬也能外送？　南警機智助毛小孩平安返家

▲台南市警永康分局永信派出所員警，幫走失的杜賓犬平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信派出所，25日凌晨接獲一件外送員外送「狗狗」至派出所的趣事，不禁令人聯想到時下火紅的外送平台廣告「應該什麼都點得到」！

永信派出所所長王建智表示，警員許仲和、謝冠陞於25日執行凌晨巡邏勤務時，於凌晨2時10分許見有位外送員帶著大型犬隻進入派出所，正當警方面面相視，疑惑「是誰點外送」時，王姓外送員向警方表示，方才外送途中，行經永康區高速二街路段，見狗狗於車道中慌張亂竄，擔心發生意外，才載往派出所尋求警方協助聯繫飼主領回。

警方認出該犬隻品種為「杜賓犬」，相較罕見特殊，因正值深夜時段，無法至寵物診所掃瞄晶片，故聯繫永康分局各派出所，協助尋找飼主線索未果，正在警方一籌莫展的窘境下，員警靈機一動，至臉書社團搜尋「狗狗走失協尋…」訊息，恰好發現一篇曾張貼於2020年10月份的協尋紀錄，經警比對狗鍊、犬隻、毛色等外觀特徵，研判可能是該隻走失的杜賓犬，即依循貼文內容所留聯絡方式，順利聯繫上張姓飼主之女兒，通知其至所領回。

張姓民眾表示，25日凌晨熟睡之際，未發現狗狗自行掙脫牽繩後外出，係接獲警方通知，睡夢中驚醒，狗狗逃家消息，所幸有外送員的熱心善舉及警方的機智研判，使得愛犬免於在外徘徊、甚而發生意外事故，讓毛小孩與家人平安團圓。警方也提醒飼主，注意勿讓愛犬走失。

永康分局分局長甘炎民表示，員警機智評估迫切性及可行性，及時協助迷失犬隻並能立即查出飼主，發揮「愛犬心切」的同理心，展現了警察高度服務熱忱，令人讚賞肯定。