公園上廁所沒衛生紙求救外送員！他留言謝：好險⋯不然真的挫賽了

▲全聯小時達今年再度攜手foodpanda與UberEats，擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

勞動部統計外送員3年來成長超過3倍，去年暴增至14萬5000人！「全聯小時達」為了感謝外送夥伴，今年擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」，除了回饋騎士，還祭出滿2千現折500元給消費者。全聯也透露過去許多網友感謝騎士的留言，其中有人在公園上廁所忘記帶衛生紙，最後向小時達求救，還留下感性感言。

▲網友留言感謝外送員。（圖／記者林育綾攝）

全聯今年再度攜手foodpanda與UberEats，擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」，今（24）日更在宣告記者會上，分享網友過去感謝外送騎士的留言，有網友提到危及情境被解救，「有一次在公園廁所大號忘記買衛生紙，好險有小時達外送員幫我送進來，不然就真的挫賽了。」

其他還有感性留言提到，「感謝您讓一打二的爸爸可以不用帶著小孩出門採買 讓爸爸可以安心的煮晚餐 感謝您的幫忙 也祝大夥行車平安」、「感謝小時達騎士每週固定最少2次幫我們快速送達物品，沒有缺過產品連冰棒抵達都沒有融化」。

▲全聯小時達今年再度攜手foodpanda與UberEats，擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」，回饋外送員。（圖／記者林育綾攝）



今年的「527吾愛騎士感恩日」，不論是「全聯小時達」還是foodpanda、UberEats的外送夥伴，只要於5/27活動當天完成全聯任一訂單，即可享有4大好禮，包含來店免費領怡漾鹼性離子水1瓶(588ml，限量20,000瓶) ；完成訂單配送加碼再抽Gogoro、iPhone 14等好禮；登錄再贈OFF COFFEE線上兌換券1張（限量1萬5千名）免費喝咖啡；而全台（含離島）當日配送最多「全聯小時達」訂單的騎士，還送多單獎勵金6,888元（共6名）。

除此之外，foodpanda、UberEats再加碼騎士好禮，如foodpanda外送夥伴凡當日完成全聯訂單配送，有機會額外獲得foodpanda品牌兩截式雨衣（限量共100名）；另即日起至5/27於foodpanda外送夥伴專屬線上賣場購買裝備，消費滿500元輸入優惠碼「全聯愛外送夥伴」即享9折優惠，折扣無上限。

而Uber Eats外送合作夥伴，凡當日完成全聯訂單配送，則有機會額外獲得Uber Eats限量雨衣（共50名）或水壺（共38名）。

▲消費者在5/27-28下單滿額，還現折500元。（圖／記者林育綾攝）

為了號召更多消費者感謝騎士兼做公益，今年「全聯小時達」針對消費者也推出三大活動，包括期間每筆小時達訂單，全聯皆會代為捐出5元給佩樺圓夢基金會零錢捐合作單位「心路基金會」。另即起至5/27，於活動頁留下感謝騎士的話或分享故事，即贈小時達「100元折價券」。

更殺的是，消費者在5/27-5/28 兩天到「全聯小時達」下單，單筆滿2,000元，輸入折扣碼【FLASH500】即可現折500元。