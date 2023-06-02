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17年前罹患口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌　醫籲：有症狀速就醫

▲劉姓病友17年前口腔底癌第三期，日前又出現聲音沙啞、吞嚥困難、體重減輕等症狀，太太始終陪伴在身邊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

劉姓病友17年前口腔底癌第三期，日前又出現聲音沙啞、吞嚥困難、體重減輕等症狀，太太始終陪伴在身邊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一位在17年前罹患口腔底癌第三期的劉姓病友，日前出現聲音沙啞、吞嚥困難、體重減輕等症狀，趕緊回花蓮慈濟醫院找耳鼻喉科副主任周昱甫求診，經檢查為為聲帶腫瘤的喉癌第一期，幸發現得早，僅需進行放射線治療。

口腔癌是花東第一名癌症，病友確診前大多已出現白斑、紅斑、紅白斑或口腔黏膜下纖維化的牙關緊閉、疣狀上皮增生等癌前病變，周昱甫指出，病人若能在發現癌前病變症狀時，即盡速就醫做口腔黏膜篩檢，切除病灶即可預防癌化。

口腔癌種類有頰黏膜癌、舌癌、唇癌、硬顎癌、舌頭下的口腔底癌、牙齦癌等，周昱甫指出，有九成以上口腔癌病人，因長期嚼食檳榔、抽菸、喝酒，以口腔頰黏膜癌與舌癌居多，而且很容易再度發生病變引發第二種癌症；例如頰癌病人治療後，再度發生病變時可能為舌癌、食道癌、咽喉癌、肺癌、甚至引發頰癌復發；因此即使第一期五年存活率高達八成，但仍強烈建議病人每月定期回診追蹤，切勿輕忽任何病變的可能。

早期發現、早期治療，會有較好的成果，周昱甫表示，口腔癌第一期且僅需小型手術切除腫瘤或放射線治療，不會造成臉部變形；第二期以上腫瘤切除後仍有擴散風險，需追加淋巴結廓清、放射線治療與化學治療，期數越高手術切除範圍越大，困難度也越高，甚至必須進一步做顏面整形重建手術。

在台灣口腔癌患者男女比例是10：1，但在花東口腔癌患者男女比例約5：1，周昱甫說，主述症狀大多是口腔裡有腫塊，或潰瘍破皮二週以上，這些都是病人一張嘴就看得到或摸得到，門診進行腫塊切片後就可確診，可惜有些人雖心裡有數，不敢就醫。

▲劉姓病友17年前口腔底癌第三期，日前又出現聲音沙啞、吞嚥困難、體重減輕等症狀，太太始終陪伴在身邊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

周昱甫副主任表示，口腔癌第一期且僅需小型手術切除腫瘤或放射線治療，不會造成臉部變形。

研究指出，嚼食檳榔習慣者罹患口腔癌的機率是不嚼檳榔者的28倍，合併抽菸、喝酒、檳榔者更暴增為123倍，周昱甫表示，少數病人是因蛀牙、或配戴不良假牙，口腔黏膜長期摩擦刺激也會造成口腔癌。他提醒，太過於依賴檳榔鹼提神的民眾，應趁早找尋替代品或適時休息，不要拿健康開玩笑。

對口腔癌病友來說，包括住院手術、化療、電療約需三個月的療程，出院返家生活除了要有面對病魔的勇氣外，還有食衣住行等生活起居上的無所適從及無力感，有時外觀上還要承受外界的好奇眼光，周昱甫強調，家人的支持才是病友的最大後盾。

從事木工的劉先生，十七、八歲就開始接觸菸、檳、酒，因趕工時間長，常靠檳榔提神，下工後又常與同事喝酒，他在六十歲那年診斷出口腔底癌接受治療；事實上，他早在一年多前即已出現症狀，但隱忍不講，直到口腔底潰爛才就醫。十七年來，劉先生很感恩有太太的悉心照顧，他也戒除不良習慣。

周昱甫副主任也建議，十八歲以上至未滿三十歲有嚼檳榔（含已戒），或三十歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸等高風險族群，應到醫院或診所進行二年一次的免費口腔黏膜篩檢。以劉姓病友為例，一出現症狀就找醫師，雖診斷出喉癌第一期，但因發現得早，僅需接受放射線治療。
 

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