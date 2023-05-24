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婦人打天價抗癌針託人說情降至91萬　警介入調查：藥劑是可樂！

▲打針,注射。（圖／CFP）

▲杭州一名婦人被詐騙，不僅付出高額價格打「抗癌針」，藥劑也是可樂做的。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州一名50多歲的婦人長期在一間養生會所做美容保養，該會所在近日為她注射一支價格高達21萬元人民幣（約91萬元新台幣）的「抗癌針」，號稱可以「一勞永逸」的對抗多種癌症。黑心醫療的行為曝光後，警方主動上門逮捕負責人後才知曉，這支天價「抗癌針」指是散了氣泡的可樂，該養生會所也無行醫資格。

▲打針,注射。（圖／CFP）

《封面新聞》報導，2022年春節前後，胡倩（負責人）謊稱近期公司研製出一種新型的「抗癌針」，可以對抗多種癌症，打了之後就「一勞永逸」，原價150萬元人民幣（約653萬元新台幣），但朋友徐強是公司高層，優惠價格為21萬元人民幣。最終，劉娟同意打針，另一位店員潘濤就為其注射了一支咖啡色不明液體。

為使「機密」不外洩，胡倩希望劉娟不要將這件事告訴家人，直至某天劉娟的女兒需要用錢時，才發現這離譜「抗癌針」醫療行為，同時，也發現養生會所早已轉讓，原負責人胡倩不知所蹤，遂向警方報案。

經警方調查後發現，這支天價「抗癌針」其實就是散了氣泡的可樂，而公司高層的朋友，也是店員假扮，三人在店鋪倒閉前為了「大撈一筆」，才想出天價「抗癌針」的計劃。

最終，胡倩被法院判決三年十個月有期徒刑，潘濤處有期徒刑一年六個月，判處徐強有期徒刑二年。

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