結合花東縱谷旅遊帶！鳳林遊憩區啟動招商　規劃四星級露營區

▲▼位於花東縱谷旅遊帶之鳯林遊憩區將打造成國際四星級露營區。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處為促進觀光遊憩發展，將佔地約48公頃之鳳林遊憩區規劃為具多功能之優質露營區，打造成為全方位營地渡假樂園，並依促參法徵求民間自行規劃申請參與花蓮縣鳳林鎮鳳林遊憩區興建營運移轉計畫案（OT/BOT），自今年5月22日起至8月21日止政策公告向民間徵求可行性評估報告。

縱管處郭振陵處長表示，基於花東縱谷整體觀光發展政策與區域發展方向，並以FICC國際露營協會四星級營地為規劃目標，成為具主題性之露營區，將藉由與民間合作招商引資方式，徵求民間提出可行性評估報告，就鳳林遊憩區「全區」申請提案。

郭振陵強調，將透過民間資源與創意，發揮遊憩區功能與特色，提供更豐富且優質之健康遊憩環境，將鳳林遊憩區塑造為具備多元遊憩活動之國際慢活度假營地，並可與花東縱谷旅遊帶相輔相成，共同推升花東觀光休閒產業之綜效。

縱管處表示，本次政策公告規劃內容包含興建、營運及移轉鳳林遊憩區等相關設施，申請人並得視需求規劃附屬事業。

有關申請方法，允許單一申請人或企業聯盟申請人申請，其他則應符合招商文件之規定，其中可行性評估報告撰寫內容包括公共建設目的及民間興辦項目(方式)、民間參與效益、市場、技術、財務、法律、土地及設施取得、環境影響、需政府承諾及配合事項、以及其他有關興建營運團隊組成構想及組織架構等有利於本案推動之建議事項及回饋事項。

招商文件及相關資料，已公開於促參司網站 https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx 及該處全球資訊網站（ http://www.erv-nsa.gov.tw ），歡迎上網查詢或電話聯繫本案承辧人王小姐（電話：886-3-8875306，分機622）。