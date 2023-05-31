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上腹悶痛發現胃腸道基質腫瘤！　醫：都有癌變可能

▲胃鏡檢查時，意外在胃內發現有一顆至少約2公分以上，大小表面平滑膨出的黏膜下腫瘤。（圖／花蓮醫院提供，下同）

胃鏡檢查時，意外在胃內發現有一顆至少約2公分以上，大小表面平滑膨出的黏膜下腫瘤。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

66歲陳先生是一位長期高血壓及慢性胃潰痬患者。最近一個多月，時有上腹悶痛的症狀，胃鏡檢查時，除了發現造成其上腹悶痛的輕微胃食道逆流外，也意外在胃內發現有一顆至少約2公分以上，大小表面平滑膨出的黏膜下腫瘤，再接受腹部電腦斷層。發現是由胃黏膜下長出一個約3公分邊緣平滑，往胃內及胃壁外膨出，強裂懷疑是胃腸道基質腫瘤。經轉介至醫學中心進行胃鏡超音波進一步診斷。由臨床所有檢查，高度確認為胃腸道基質腫瘤。

因腫瘤超2公分，恐有惡性之疑慮，建議隔一週再轉介至外科開刀治療。因陳先生過度擔心，欲早些接受開刀治療。故又回至本院內科，表逹欲至本院儘早安排外科開刀治療。住院後，會診外科。也於住院第二天接受微創手術（腹腔鏡胃腫瘤切除手術）。術後恢復除傷口疼痛，無併發症發生，於住院第十日出院。病理報告顯示為低惡性胃腸道基質腫瘤。不需接受術後的標靶治療，而後三年追蹤檢查，無復發或轉移之發現。
 
 胃腸道基質瘤（Gastrointestinal stromal tumor，簡稱GIST）為胃腸道最常見的「非上皮」的腫瘤，但僅佔所有胃腸道癌症的1%。胃腸道基質瘤是一種”黏膜下的腫瘤”，大多數為源於卡氏間質細胞（interstitial cell of Cajal）表面上酪氨基酸激酶接受器 ( Tyrosine kinase receptor) 的KIT基因突變，少數則由血小板衍生生長因子受體 (platelet-derived growth factor-alpha, PDGFRA) BRAF激酶基因突變所致。

陳先生胃部的胃腸道基質瘤是胃腸道基質腫瘤最好發的身體部位。約有六成之多，其次為小腸、大腸、直腸、食道，甚至罕見地也會在網膜、腸繫膜、骨盆腔及後腹腔軟組織都可能發生。

▲胃鏡檢查時，意外在胃內發現有一顆至少約2公分以上，大小表面平滑膨出的黏膜下腫瘤。（圖／花蓮醫院提供，下同）

患者陳先生接受微創手術，術後除傷口疼痛，無併發症發生，於住院第十日出院。

胃腸道基質瘤好發年紀約在60至70 歲之間。但仍有少數50歲以下的年紀。男女罹病比率約為1：1。在台灣，依據台大醫院消化外科統計報告，每年百萬人中約有13.7例的發生率。依其生長位置而有不同的臨床症狀，包括：胃腸道出血、胃痛、腹痛、胃腸阻塞...等。然而，大部分患者都不會出現症狀，約50%患者是因為健康檢查或在開其他腹內手術時意外發現。

隨著醫療的進步及民眾就醫的警覺，根據過去一些研究，每做300至400個胃鏡檢查，可意外發現這種”黏膜下腫瘤”。雖然”黏膜下腫瘤”不僅只有胃腸道基質腫瘤，但郤是最常見的腫瘤。

▲胃鏡檢查時，意外在胃內發現有一顆至少約2公分以上，大小表面平滑膨出的黏膜下腫瘤。（圖／花蓮醫院提供，下同）

醫師表示，目前全球醫界共識，認為沒有所謂”良性”的胃腸道基質腫瘤，都有轉變成惡性腫瘤之可能性。

胃腸道基質腫瘤雖不是胃癌。一般約2~5公分的胃腸道基質腫瘤，開始會有惡性的病變。對於傳統化療及放射療法皆無效果。只對”標靶藥物”治療有效果。治療就是以外科完全切除腫瘤手術為主。依其病理報告的惡性度，如惡性度低，給予定期門診追蹤治療即可。如惡性高，就要給予術後的標靶藥物治療。如果有依醫生建議治療及定期門診追蹤的話，大部分患者的預後存活率皆比胃癌患者來的好。

目前全球醫界共識，認為沒有所謂”良性”的胃腸道基質腫瘤。胃腸道基質腫瘤都有轉變成惡性腫瘤之可能性。因此，即使之前曾經接受手術且完全切除腫瘤，病患仍有腫瘤復發之可能。因胃腸道基質腫大部分並無明顯症狀，再次叮嚀大多數病患都是在做健康檢查、胃鏡檢查或開其他腹部手術時意外發現。一旦發現，一定要積極地定期回診追蹤及配合醫師的治療！

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