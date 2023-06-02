「蔡英文縱容在先、賴清德重用在後」　侯競辦重轟民進黨性騷吃案

▲蔡英文挺導演「輝哥」。（圖／截自公視人生劇展臉書粉專）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨前女黨工遭性騷吃案事件，侯友宜競選工作室發言人陳柏翰痛批，總統蔡英文「縱容」在先，副總統賴清德「重用」在後，尤其，賴擔任主席時間近半年，究竟知不知情？還是知情不處理？是不能處理？還是不好處理？如果早就知情卻不作為，這已經完全違反性別工作平等法，並可能讓更多無辜者，暴露在危險之中。

陳柏翰指出，賴清德昨天下午終於首度面對媒體，但僅陳述完三點聲明後，又再一次轉頭就走，毫不理會現場媒體提問。對於黨內醜聞，賴清德的態度根本是「我們算了好不好」，性騷事件於去年九月發生，當時的黨主席是蔡英文，包括時任婦女部主任許嘉恬，督導婦女部的副秘書長林飛帆，都已坦承知情，卻毫不處理，四個月後，賴清德接任黨主席，竟又提拔許嘉恬升任副秘書長，後徵召林飛帆參選立委。

陳柏翰表示，性騷擾事件發生至今已9個月，民進黨在昨天記者會中才宣布終止與被控性騷擾廠商間的合作關係，究竟這位曾被蔡英文公開稱其「輝哥」的性騷擾廠商，究竟有何通天本事，或是有恃無恐，竟能在犯下獸行後，還繼續遊走於和民進黨部有關的各個場合之間，讓更多的黨工長期暴露在危險之下，更讓受害者處於恐懼中，是否也就因此被迫離職。

陳柏翰再說，依《性別工作平等法》第13條規定，雇主在知悉性騷擾之情形時，「應採取立即有效之糾正及補救措施」，但從林飛帆的說法來看，當受害同仁向黨部主管提出協助時，作為副秘書長的他，就只做到「知悉」而已，並沒有任何補救措施，而賴清德是否一樣僅知悉而不作為？