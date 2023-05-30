不同年齡適合不同繪本 　治療師教家長找出適合自家寶貝的那一本

▲不同年齡層的孩子適合不同的繪本，圖為陳綢阿嬤紀念公益繪本。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

越來越多家長會把握在孩子學齡前的時期，透過親子共讀，來陪伴孩子成長；不過市面上的繪本繁多，衛福部南投醫院治療師特別提供挑選技巧，讓照顧者針對各年齡層孩子的需求，享受親子共讀的樂趣。

語言治療師林宛臻指出，親子共讀的好處很多：能夠大量擴充詞彙量，提升語言的豐富度和精細程度；透過共讀過程指認文字能促進孩子的識字能力；促進孩子的整體的認知發展；提升語言溝通能力及社交互動能力；激發孩子的想像力和好奇心；培養對閱讀的興趣和專注力以及促進親子關係等。

林宛臻表示，繪本的挑選可參考以下的原則：0-1歲可選擇布書、聲響書或防水書為主，選擇顏色鮮明、對比強烈、色塊大為特色的書籍；這個階段的孩子正值口腔期，常會將物品放進口腔中探索，透過布書、聲響書不同材質的觸感能促進孩子本體感覺，也適合清洗、減少家長對於消毒清潔的疑慮。

1-2歲書籍的材質可挑選書頁較厚較硬的硬頁書，內容可選擇文字簡短、內容簡易，或是詞彙、句子重複性高的繪本，有助於孩子的語言發展；3歲可選擇內容有情節但重複性高的繪本或是操作型繪本，透過繪本內容重複性高的故事情節，提供孩子可預測性的猜測描述下一段過程的內容，而操作型的繪本透過書本內容進行操作，更融入情境，也可讓孩子去描述操作過程。

4歲以上的兒童，適合選擇具有較完整故事結構的繪本，故事中可能會出現一些意想不到的轉折，有前因後果的概念及解決問題的能力，和孩子共讀繪本之後，可嘗試讓孩子依故事內容，表達自己對於故事內容的整體感想發表意見。