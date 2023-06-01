三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺「壓死在牆上」　爸親眼目睹崩潰

▲長沙一幼兒園門口發生車禍，被撞母女身亡。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

長沙開福區雙河灣幼兒園門口5月31日發生一起驚悚車禍，一名女司機疑似調頭過程中倒車，錯將油門當剎車，把一對母女當場撞死。知情人透露，母女倆走在人行道上，一輛車正在倒車，退第一下時，就有人在旁邊大喊，稱司機壓到了人，「那個司機可能就慌了神，一踩油門，又壓了一下，把人頂在牆上壓死了。」

據《九派新聞》報導，多段網傳影片顯示，車禍現場有多人圍觀，幾名醫護人員將車下的人抬至擔架上，一名女性司機坐在車內撥打電話。目擊者說，當時被撞倒的母親「動都不動」，孩子也似乎只剩下一點呼吸，「誰看著都心疼啊。」

據《湖南都市1時間》報導，白色車輛疑似調頭過程中倒車，錯將油門當剎車，導致車輛失控，撞上路邊圍牆，一對母女被撞倒。被撞母女後來被送醫，其中母親搶救無效身亡。





▲事發現場。（圖／翻攝自長江日報）

另據《紅星新聞》報導，一名附近商戶稱，一名送小孩的家長，在幼兒園門口原地掉頭，把準備進學校的母女兩人壓死牆上。醫院ICU醫務人員證實，被撞女孩也已經搶救無效死亡。

當日18時許，事故現場路段已恢復正常。除了埋在牆邊的兩炷香，這條道路似乎與往常沒有什麼不同。一名居民稱，當天幼兒園仍然正常開園，但是當天原本要舉行的六一活動已被取消。

受害人一家居住的濱河嘉園小區距離幼兒園僅一牆之隔。附近住戶透露，受害一家在小區裡租房住。多人稱，涉事司機也是一名孩子的母親，同樣住在附近的小區，孩子在這所幼兒園上學。

王艷玲（化名）的孫子和被撞女孩是同班同學。她表示，自己下午去接孫子放學時才聽說了這件事。回家後，孫子告訴她，班上有個女生「被汽車壓死了」。

小區群組裡有很多相關的影片和圖片。她聽說，當時，母女倆走在人行道上，一輛車正在倒車，退第一下時，就有人在旁邊大喊，稱司機壓到了人，「那個司機可能就慌了神，一踩油門，又壓了一下，把人頂在牆上壓死了。」

另一名居民到達幼兒園門口時，救護車已帶走了受害者一家。她看到現場有一攤血跡，以及大人的白色拖鞋，和一條孩子的白色絲裙。在她的印象中，涉事司機當時正蹲在地上哭，看起來30多歲，和被撞的母親差不多大。

▲受害人一家居住的濱河嘉園小區距離幼兒園僅一牆之隔。（圖／翻攝自長江日報）

王艷玲對這家人沒什麼印象，她的孫子平常也不太和女孩來往，只是和同學們一起的時候會打個招呼。她只知道女孩的年齡應該在5歲左右，和孫子差不多。

她說，為了慶祝六一，事發當天，老師讓孩子們每人買10元（人民幣，下同）的零食或玩具，帶到幼兒園和其他小朋友一起分享。平時這家人都從小區後門直接進入幼兒園，這次因為要到店舖裡買東西，所以爸爸媽媽帶著她從另一個門出去了。

事情發生後，母女倆被撞到的牆根邊多了兩炷香，一旁的樹根下放置了一個公雞頭，王艷玲稱，不知道是誰殺了隻雞，她在群聊裡看到，有人還去燒了紙錢。王艷玲表示，目前已有部分家長跟幼兒園提出意見，希望汽車都能夠停到距離幼兒園門口30公尺遠的地方。

開福區政府網站公開信息顯示，開福區雙河灣幼兒園位於雙河灣農民安置小區內，經費來源是財政補助，舉辦單位為開福區教育部門。

幼兒園大門的一側張貼著一張《園所周邊環境風險告知卡》。其中，「園所門面臨交通要道，周邊交通環境複雜」、「家長接送幼兒車輛亂停亂放、車多人雜，停放行駛混亂，可能造成車輛傷害」被歸為較大風險。

▲母女倆被撞到的牆根邊多了兩炷香。（圖／翻攝自長江日報）

對此，園方的管控措施為，每周開展一次檢查，發現問題及時處理；教育幼兒安全教育，遵守交通法規注意交通安全；加強幼兒上下學管理，安排值班人員和保全維持秩序，特殊時段聯繫交管部門派員維持秩序，劃定部分停車位，緩解亂停車問題。

5月31日，雙河灣幼兒園工作人員稱，相關部門已經介入，「事故純屬交通意外，只是剛好發生在這條道路上。」另外，她表示，幼兒園門口平時都會有老師值班。

王艷玲稱，車禍地點與幼兒園大門之間存在坡度差異，大門在坡上，車禍地點在坡下，老師們很有可能看不到。幼兒園一名保全表示，事發區域屬於交警監管的範圍，「我只能管幼兒園的事情，學校外面的事我們管不了，也不清楚。」

長沙市公安局交警支隊開福大隊工作人員稱，傷亡情況和事故原因以通報為準，相關部門將會對附近幼兒園門口道路進行整治，同時也會加強安全措施，「發生這種事故的概率很小。在接到警情時，我們也感到了心情沉重。」

開福區教育局工作人員表示，政府和公安部門已介入。