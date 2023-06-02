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銀行行員攜手警方攔詐千萬元　南警頒發「阻詐熊厲害」

▲市警五分局分局長陳宇桓及警友站主任李曜嘉，為對成功攔阻大量金額的銀行行員表示感謝，並加碼頒發「阻詐熊厲害」娃娃，行員接到熊娃娃都誇讚好可愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警五分局分局長陳宇桓及警友站主任李曜嘉，為對成功攔阻大量金額的銀行行員表示感謝，並加碼頒發「阻詐熊厲害」娃娃，行員接到熊娃娃都誇讚好可愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐騙集團犯罪手法日新月異，市警五分局為保護民眾財產安全，攜手轄區銀行積極攔阻詐騙，成效卓著，為感謝轄內金融機構長期付出熱血阻詐，五分局長陳宇桓及警友站主任李曜嘉，1日特對成功攔阻大量金額的銀行行員表示感謝，並加碼頒發「阻詐熊厲害」娃娃，行員接到熊娃娃都誇讚好可愛。

▲市警五分局分局長陳宇桓及警友站主任李曜嘉，為對成功攔阻大量金額的銀行行員表示感謝，並加碼頒發「阻詐熊厲害」娃娃，行員接到熊娃娃都誇讚好可愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局指出，這前往頒發之金融機構為元大商業銀行北府分行、開元分行、國泰世華商業銀行臨安分行、台北富邦商業銀行北台南分行，民眾至銀行欲提（匯）款百萬元現金，並稱要繳納房屋貸款，行員依照往常攔阻民眾受騙經驗，發覺民眾神情異常，努力勸說民眾查證真實性，沒想到遭民眾頻頻拒絕，故通報五分局員警到場，五分局員警耐心告知可能遭詐騙情形及案例，民眾才說出在網路上認識許多有名的投資老師，老師稱要協助操作投資股票及虛擬貨幣，並且保證穩賺不賠，員警耐心勸說後，成功攔阻民眾受騙百萬元，五分局除頒發有功人員獎狀、禮券及禮品外，加碼頒贈「阻詐熊厲害」娃娃，阻詐熊寶寶精心裁上「第五分局」字樣。行員見到可愛的「阻詐熊」都不斷誇讚好可愛，並感謝警方的用心及創意，也表示會更加努力與警方共同阻詐。

▲市警五分局分局長陳宇桓及警友站主任李曜嘉，為對成功攔阻大量金額的銀行行員表示感謝，並加碼頒發「阻詐熊厲害」娃娃，行員接到熊娃娃都誇讚好可愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，元大商業銀行北府分行攔阻4件220萬元；國泰世華銀行臨安分行攔阻2件369萬元；元大商業銀行開元分行攔阻1件75萬元；台北富邦銀行北台南分行攔阻2件244萬元。

▲市警五分局分局長陳宇桓及警友站主任李曜嘉，為對成功攔阻大量金額的銀行行員表示感謝，並加碼頒發「阻詐熊厲害」娃娃，行員接到熊娃娃都誇讚好可愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳宇桓表示，近期「假交友」、「假投資」詐欺犯罪件數有增加趨勢，相關金流多透過銀行或超商匯款，如民眾遇到任何可疑情事，都可以立即撥打110報案電話或165防詐專線，請求警方協助，讓民眾的財產不再遭到詐騙。

▲市警五分局分局長陳宇桓及警友站主任李曜嘉，為對成功攔阻大量金額的銀行行員表示感謝，並加碼頒發「阻詐熊厲害」娃娃，行員接到熊娃娃都誇讚好可愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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