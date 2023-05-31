他年薪80萬「存款不到10萬」　內行揪花費：年省6萬！曝副業更賺

▲原PO進銀行上班，感慨存款不到10萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

北漂工作機會多，但房租與生活開銷可能佔了一半薪水。一名男網友透露，目前在銀行上班，年薪近80萬元，但目前存款不到10萬，一個月開銷要噴3萬8500元左右，因此想求問能做什麼副業？文章曝光後，網友見「2花費」秒搖頭，妥當控制的話能年省6萬，另也分享各種機會，「副業比本業賺還多！」

一名26歲男網友在Dcard表示，北漂在公股銀行上班，月薪5萬元，加上加班費、津貼等，年薪可達80萬元，不過才剛任職不久，原PO卻對未來感到迷茫「存款10萬內...說來可悲。」

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他接著細數生活開銷，房租8000元、水電費1000元、雙北通勤油錢1500元、吃飯1萬5000元、孝親費與車貸1萬元，以及菸錢3000元，上述加總就噴了3萬8500元，「一個月能存2萬就要偷笑，還不能有旅遊！」

看著其他同事住家裡，或是家人贊助買房，讓原PO羨慕不已，更導致自己上班的負能量。對此，原PO只能自立自強求問，「現在有什麼副業可以做呢？ 儘量不要有勞保紀錄。」

文章曝光後，網友揪出1個超母湯的開銷，而吃飯錢省一點也很可觀，「不要抽菸，吃飯省點就可以存錢了」、「沒錢還敢抽菸啊，笑死」、「菸一個月3000元差不多一天一包了欸，還是多存點錢當醫藥費好了」、「戒菸一年省36000元，吃飯建議你省一點，假設一個月吃飯省2000元，你光這兩個節省的一年就多存60000元了」。

另有內行分享賺外快撇步，「小雞打工，有很多假日展覽工讀（寵物展、旅展），領現的通常不會有勞健保」、「夜市擺攤賣冷飲很好賺」、「外送」、「我的副業是替人安家中神明廳，也就是神龕、公媽牌位、合爐還有選日子。買房買車要過火，婚喪開工擇日，小孩取名等等，副業比本業賺還多」、「人體藥物測試、存股、代購、接案、大夜班或晚班打工、Uber、小型電商、團購」、「同為銀行業我是當家教（才藝性質的），但我都是周六早上才能上課」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

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