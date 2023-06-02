A走千萬還繼續騙...19歲車手當街被逮　台南警3天逮5人！

▲台南市警一分局分別破獲蘇姓及陳姓被害人遭假投資詐騙，埋伏逮捕出面取款車手，並將同案詐團成員一網打盡，3日內已緝獲5名詐欺車手現行犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局接獲蘇姓及陳姓被害人報案稱遭假投資詐騙，已損失上百、上千萬，詐騙集團仍不罷休，在被害人發覺遭詐騙後仍持續聯繫，要求被害人交付款項，警方順勢而為，在5月31日上午10時許被害人面交詐騙款項時，立即逮捕取款車手，並將同案詐團成員一網打盡，3日內已緝獲5名車手現行犯。

一分局指出，府東所接獲民眾報案，稱其遭假冒投資理財專家之人慫恿，至指定網站申請帳號投資股票，陸續轉帳及面交現金予詐騙集團達數百萬元，該所獲報後，與偵查隊立即成立專案小組佈線查緝，於詐騙車手再次向被害人收取現金時，當場查獲第1位車手陽嫌（19歲）及第2位車手陳嫌（22歲）並查扣假證件、收據、公司章等證物。

假投資詐騙為近來最大宗之詐騙手法，詐騙集團透過Google、臉書、youtube及LINE等社群媒體散布投資廣告，吸引被害人上鉤，待加入詐騙集團成員LINE好友後，以「短期、高報酬、低風險」投資，慫恿被害人加入假投資LINE群組，並要求被害人簽署保密協定，使被害人即使發覺遭詐騙，也不敢告訴他人、不敢報案，後再提供假投資APP予被害人，待被害人入金後，會看到APP內的獲利不斷增加。

被害人起初投資時，詐騙集團會給予些許甜頭，短期內將獲利交付被害人，自此被害人深信不疑，而陸續投入大量現金，直至欲獲利了結出金時，詐騙集團告知被害人「因屢次嚴重違反法規，帳戶已被凍結，需繳納保證金，始得解除凍結」，被害人支付保證金後，仍無法領取本金及獲利時，始知遭詐。

一分局分局長歐祖明呼籲，民眾在網路上看到「短期內高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等標語之投資廣告，多為詐騙訊息，應小心求證，如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或就近至轄區派出所洽詢，以保障個人財產安全。