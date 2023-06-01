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社會 社會焦點 保障人權

女教師「扛父490萬債務」　18年還銀行638萬元竟只是利息

▲▼ 嘉義地檢署 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地方法院。（圖／記者翁伊森攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

劉姓女教師父親過世後，在不知情其債務的情況下，繼承了父親價值37萬元的遺產及490萬元的債務，因此被銀行強制扣薪18年，陸續還款共638萬元，但仍被銀行執行扣薪，憤而提訴。銀行稱劉女的還款僅為利息，仍有本金490萬元未還。對此，嘉義地院判債權不存在，劉女勝訴，全案可上訴。

判決書指出，劉女1985年從嘉義北上求學，1991年結婚並遷居台北市至今，並於1996年開始在學校任教。另外，劉父於1996年向銀行借貸800萬元，需還款1021萬3700元，截至2001年還款648萬5078元，但劉父於2002年10月6日去世，留下債務490萬8226元。

劉女表示，她在台北定居，不清楚父親的財務狀況，因此無法拋棄繼承，在對方過世3年後才知道有490萬元的債務；另外，她2005年5月27日開始，每個月被銀行扣薪1萬9675元至2萬7203元不等，截至2023年已繳638萬9949元。

劉女認為，她已超過該執行的490萬元，依《民法》中所得遺產為限負清償責任，以繼承的37多萬元價值來看，18年來已償還648多萬元等於17.1倍左右，超過的債務應不存在，指控銀行主張高額利息，不斷扣押她的薪資，明顯違背誠信原則。

對此，銀行表示，2000年向劉女請求給付490萬8226元，及自2001年4月21日起至清償日止，按年息9％計算之利息，其逾期在6個月以內者，按上開利率加百分之10，逾期6個月以上部分，按上開利率加百分之二十計付違約金每月利息為3萬2988元。

銀行指出，每月利息3萬2988元，但劉女每月僅還1萬9675元至2萬7203元不等，完全不足已償還每月的利息，因此本金尚無異動。

嘉義地院認為，劉父的財產仍有其他繼承人，若37萬元遺產僅有劉女繼承，至多就是37萬3610元範圍內負清償責任，但劉女已給付638萬9949元，遠超過遺產總額，因此依民法繼承編施行法第1之3條第4 項規定，判劉女490萬8226萬債權不存在。

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