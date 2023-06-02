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為何我只穿長褲 ！前黨工遭性騷被吃案　高雄議長過來人力挺她

▲高雄市議會議長康裕成宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）

▲高雄市議會議長康裕成。（圖／記者許展溢攝）

文／中央社

民進黨婦女部1名前黨工昨（31）日指出去年工作時遭廠商性騷擾，事件持續延燒，各界聲援；高雄市女議長康裕成今天舉自己過去經驗力挺，「黨內女主管零處理，令人憤怒」。

康裕成在臉書（Facebook）發文表示，她在當民意代表前是執業律師，過去幾乎都穿及膝窄裙套裝，打造專業形象，後來當民代一開始也穿窄裙跑行程，卻遭陌生男子品頭論足，從此以後她便只穿長褲。

康裕成回憶這段不舒服經驗，有次她在平安宴逐桌敬酒，1名不認識男士對著她的窄裙品頭論足，「我當時感覺很不被尊重，瞪他一眼，對他說，我穿什麼干你什麼事」；她當時轉頭離開，但從此不再穿裙子跑行程，也養成現在都習慣穿長褲出門。

康裕成說，民進黨前女黨工被性騷擾，黨內女主管不但「零處理」，反而責怪前女黨工，很不應該，令人憤怒！

康裕成也說高雄市議會屢有議員提案「議會應成立性平委員會」，卻也多被阻擋下來，她對此很憤怒，希望本會期能無異議通過。

此外，高雄市衛生局指出，近期有民眾接到騷擾電話，假借衛生局調查名義，詢問女性私密問題；衛生局今天發布新聞稿澄清，目前衛生局及衛生所未進行婦癌問卷電訪，請民眾提高警覺，切勿輕信。

衛生局指出，有民眾反映近日接到無顯示號碼來電，自稱是「衛生局電話市調訪問」，並進一步詢問「罩杯大小」等私密問題；若民眾接到類似電話騷擾，可直接掛斷電話或記下電話號碼及錄音蒐證，撥打110報警或婦幼警察隊專線（07）271-6658。

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