　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美經貿關係大躍進！台美簽署貿易協定　迎來貿易便捷化

▲▼政委鄧振中出席「2021APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲政委鄧振中。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部由我駐美代表蕭美琴大使與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署，行政院鄧振中政務委員、美國副貿易代表Sarah Bianchi大使及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

鄧振中在簽署後表示，本日台美所簽署之貿易協定，是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，所達成的階段性成果，不僅標幟著台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出了關鍵一步。

台美貿易關係的突破，要特別歸功於總統及行政院歷任院長排除萬難，展現我國遵守國際規範的強烈決心，以及包括外交部、經濟部、財政部、國發會、法務部、農委會、金管會、內政部、交通部、勞動部、衛福部、環保署、行政院法規會、行政院經貿談判辦公室等相關單位的通力合作，方能獲致今日的成果。

在本日的簽署儀式上，鄧振中特別感謝美國國會議員對深化台美經貿關係的全力支持，及美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）大使領導下美方談判團隊的努力，亦感謝美國政府各部門在談判過程中展現彈性，希望未來雙方團隊能繼續努力，盡速展開後續各項議題的談判，以持續擴大、深化台美經貿合作領域及互惠關係。

行政院經貿談判辦公室表示，本日簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，加上後續即將展開談判的7項議題包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，不僅涵蓋了當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容；這些議題的陸續完成談判，將有助於促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益。

更重要的是，這項協定為台美經貿往來打下完備堅實的法律基礎，未來台美雙方可基於合作共識及共同利益，逐步擴充協定的內涵，並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定。

經貿辦進一步表示，首批協定將增強台灣產業尤其中小企業參與國際經貿投資活動的能力，凸顯台灣接軌國際，且具能力執行高標準的貿易承諾，從而也一定能增加我國參加CPTPP等區域貿易協定及和其他國家洽簽經貿協定之機會。

自去年9月開始談判後，相關過程中政府一直與包含企業界及具利害關係的相關團體進行溝通，在宣布倡議、啟動談判、歷次談判前後、談判獲致重大進展等階段，均向外界做充分說明；在協定簽署前更向外界公布完整文本，可以說是政府在對外經貿談判溝通及透明化方面，所做出的最大努力。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人「傾斜吊掛」半空　恐怖畫面曝光
快訊／23:39發生規模3.7「極淺層地震」　新北有感
快訊／台美簽署貿易協定　蔡英文發聲了
「1滴血驗百病」吸120億！《大騙局》真實事件本尊：全是我的
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美貿易倡議終簽署　蔡英文：期待台美建立更緊密夥伴關係

台美經貿關係大躍進！台美簽署貿易協定　迎來貿易便捷化

性騷導演「輝哥」曾替蔡英文拍首支廣告！遭炎上關閉臉書神隱

「10年發生多少性騷在夥伴身上」昔日太陽花同伴對林飛帆喊話

邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征

林飛帆道歉慢半拍！他怒「只想著不弄髒自己」：最好現在退選

綠營前黨工遭性騷還挨轟「要選總統才出來講」！藍綠民代都怒了

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

民進黨性騷吃案恐違《性工法》　國民黨轟：不能就這麼算了！

快訊／民進黨下令「隱匿性騷案一律開除」　黨工可直接向秘書長通報

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

恭喜！李佳穎被求婚成功「一秒噴淚」　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福喔♥

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

台美貿易倡議終簽署　蔡英文：期待台美建立更緊密夥伴關係

台美經貿關係大躍進！台美簽署貿易協定　迎來貿易便捷化

性騷導演「輝哥」曾替蔡英文拍首支廣告！遭炎上關閉臉書神隱

「10年發生多少性騷在夥伴身上」昔日太陽花同伴對林飛帆喊話

邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征

林飛帆道歉慢半拍！他怒「只想著不弄髒自己」：最好現在退選

綠營前黨工遭性騷還挨轟「要選總統才出來講」！藍綠民代都怒了

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

民進黨性騷吃案恐違《性工法》　國民黨轟：不能就這麼算了！

快訊／民進黨下令「隱匿性騷案一律開除」　黨工可直接向秘書長通報

世上最悲傷菜餚！「母親生前最後料理」她邊哭邊吃　影片萬人淚崩

童心童趣　滬台親子攜手慶六一

抗癌網紅麵包包「裝病3年」連家人都騙！　老公發聲：真的變智障

買寵物貓不給退！女飼主「舉過頭頂」朝地重摔　小貓落地重傷亡

響應世界海洋日！Melvita 可愛海龜皂必買、碧兒泉推海洋友善隔離乳

各式火砲不間斷火力壓制　鍾山部隊三軍聯合作戰

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

相關新聞

不讓行人重罰6千！7月上路　路口執法火力全開「5月取締破10萬件」

不讓行人重罰6千！7月上路　路口執法火力全開「5月取締破10萬件」

為洗刷「行人地獄」汙名，警方5月起大執法，短短21天狂抓1萬4514件違規，比去年同期增加8058件，暴增1.2倍，行政院長陳建仁今率領交通部、內政部視察北市科技執法成效，全國265處路口科技執法全面啟動。另不讓行人罰款目標7月起加重為6千元。

王文濤赴美會雷蒙多、戴琪　陸商務部：半導體是重點問題

王文濤赴美會雷蒙多、戴琪　陸商務部：半導體是重點問題

「房貸補貼3萬元」今開放申請　內政部：已完成1萬多筆申請

「房貸補貼3萬元」今開放申請　內政部：已完成1萬多筆申請

台美將簽貿易倡議　行政院：續朝台美全面性FTA前進

台美將簽貿易倡議　行政院：續朝台美全面性FTA前進

軍公教待遇調完基本工資也跟漲？行政院：尊重審議委員會意見

軍公教待遇調完基本工資也跟漲？行政院：尊重審議委員會意見

關鍵字：

行政院台美經貿辦貿易

讀者迴響

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面