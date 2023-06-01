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大陸 大陸焦點 特派現場

王文濤赴美會雷蒙多、戴琪　陸商務部：半導體是重點問題

▲▼ 中國商務部長王文濤會見美國貿易代表戴琪、世貿組織祕書長伊維拉、5月26日在美國底特律參加亞太經合會（APEC）貿易部長會議期間 。（圖／翻攝 中國商務部官網）

▲中國商務部長王文濤會見美國貿易代表戴琪。（圖／翻攝 中國商務部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部長王文濤5月25日和26日，分別與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪進行了會談。商務部6月1日下午舉行例行記者會透露雙方會談內容，新聞發言人束珏婷表示，「半導體」是中美會談時中方提出的重點問題。

大陸商務部6月1日下午舉行例行記者會，束珏婷在發布會上表示，美方的芯片與科學法等半導體產業政策和出口管制是中方重要經貿關切，也是王文濤部長與美方會談中提出的重點問題。束珏婷說，（在會談期間）雙方就此進行了深入交流，並同意後續繼續開展討論。

5月份的這次中美經貿會談取得了哪些成果？束珏婷表示，雙方都認為中美經貿關係十分重要，就各自關心的經貿問題交換了意見，並探討了可能的合作領域。雙方同意繼續保持和加強交流。希望美方同中方一道在相互尊重，和平共處、合作共贏的原則指引下，努力管控分歧，共同維護和深化中美經貿務實合作，造福兩國和兩國人民，促進世界經濟發展。

根據商務部網站發布的消息，商務部長王文濤在赴美國參加亞太經合組織貿易部長會議期間，分別在5月25日和5月26日會見了美國商務部長雷蒙多、美國貿易代表戴琪。

兩次會談主要內容涉及中美經貿關係和共同關心的經貿問題，其中包括美對中經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查、經貿領域涉台問題、「印太經濟框架」、301關稅等。就相關上述問題，在會談中，中方向美方提出重要關切。

雙方舉行會談後，在美國商務部發布的聲明中，雷蒙多表達了她致力於在中美兩國元首2022年11月在印度尼西亞峇里島的接觸的基礎上繼續跟進的決心。

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