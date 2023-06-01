憶民進黨「搞婦權」起家　黃光芹轟：喪失理想！支持者恐被趕跑

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／翻攝自Facebook／許嘉恬）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工昨日晚間爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有得到妥適協助。資深媒體人黃光芹1日痛批，民進黨以搞農權、勞權和婦權運動起家，如果喪失理想，將支持者最後一點念想都捻熄，不知道還剩下什麼。

「去年的事情怎麼之前不爆，到了今年要總統大選了才來爆？」黃光芹表示，民進黨性騷吃案事件爆發後，豬隊友盡出，忙著端出民眾黨主席柯文哲或新竹市長高弘安模式來比爛。民進黨以搞農權、勞權和婦權運動起家，如果喪失理想，將支持者最後一點念想都捻熄，不知道還剩下什麼。

黃光芹指出，許嘉恬最大的爭議處在於，她以自身的經驗教戰，暗示民進黨內性騷之事習以為常，家常便飯到只要出去喊兩聲，或忍一忍就過得去，是什麼樣的環境使然，讓許嘉恬反問被害者「怎麼不跳車？」，狠酸黨中央對許的處理又是停職調查，「真是好大的包容性。」

至於擔任督導主管的副秘書長林飛帆受訪時回應，當時許嘉恬有向他簡要報告此案，但因性平事件保護當事人隱私，所以不知詳細過程跟細節，並坦言當時確實忽略背後可能有種種原因，有疏忽就應該誠懇檢討跟致歉。黃光芹痛批，林飛帆知情卻漠視，離民進黨主席賴清德、立委范雲高喊的「零容忍」相差十萬八千里，如果這種言論再多，足以把支持者趕跑。