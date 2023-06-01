綠性騷吃案風波延燒！　林宜瑾：黨應用最高標準自我檢視

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨中央火速開鍘，許嘉恬即刻停職並接受調查。民進黨立委林宜瑾1日表示，對於性騷擾絕對零容忍，民進黨如果要繼續當個改變社會、衝決腐敗舊勢力的黨，用最高標準自我檢視和批判、設身處地為弱勢發聲，就該是每一位從政黨同志的日常修養。

該名前黨工透過臉書貼文，引用近來知名台劇「人選之人」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，描述了自己在真實工作環境中，遭遇承攬黨部工作的廠商「輝哥」性騷擾，而當時也向時任主管許嘉恬申訴，但其態度與處理手法令她相當失望，最後選擇離開民進黨。而民進黨稍早火速開鍘許嘉恬。

對於該起性騷吃案事件，林宜瑾直言，身為民進黨員與女性立委，必須說民進黨如果要繼續當個改變社會、衝決腐敗舊勢力的黨，用最高標準自我檢視和批判、設身處地為弱勢發聲，就該是每一位從政黨同志的日常修養。

林宜瑾指出，對於性騷擾民進黨絕對零容忍，自己心疼也感謝願意站出來揭發惡行的受害者，「心疼，是因為我們沒有保護好每位同仁執行任務時的各項安全，以至於同仁必須遭受如此巨大恐懼和痛苦。感謝，是因為有你的勇敢，給了民進黨一次改正錯誤的機會、正視處理機制的不足，杜絕類似情況繼續發生。」

林宜瑾表示，至於事件的後續處理，在這裡向大家報告，秘書長已拉高調查層級，立即和受到傷害的當事人見面談話、了解詳情。性平部主任和主席室主任，則組成調查小組，將盡速調查並提出處置報告。賴主席承諾，將持續提供當事人必要的協助，以及後續法律服務。

對於該起事件，立委劉世芳也表示，民進黨不會迴避、當機立斷，馬上還給當事人清白。

