自曝「遇色狼」經歷！　應曉薇嘆：至今想起都是針扎的痛

記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工昨日晚間爆料，過去在主責專案期間遭合作導演性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有被予妥適協助。欲挑戰台北市第5選區（中正萬華）立委的國民黨台北市議員應曉薇，今日透過臉書發文揭露先前遭遇色狼的經驗，直言「那個奪門而出在街上狂哭的夜晚，至今想起都是針扎的痛」。她承諾，未來若當選立委將推動女性職場安全網的相關法令，杜絕職場性騷。

應曉薇1日透過臉書發文表示，「如果沒遇過色狼，不會了解在被害人身上所種下的痛，那種被上下其手加狼抱是如何恐懼與噁心。不過，還好我個性強悍，尖叫拒絕並勇踢色男下體要害，然後即刻逃跑！那個奪門而出在街上狂哭的夜晚，至今想起都是針扎的痛。」

應曉薇透露，擔任議員後，性騷與性侵陳情案很多，她都會以一顆同理心追根究責要求嚴辦色魔，因為縱容色魔就是放任他們繼續傷害女性。應曉薇指出，她擔任監所志工超過25年，了解性侵或性騷出獄後，有些會以電子腳鐐監控，但許多人寧願挨罰拒絕配合，而監察院去年也曾糾正法務部，若電子腳鐐如此不具穩固性，社會安全網將無法鞏固。

應曉薇承諾，若她當選立委，將會推動女性職場安全網的相關法令，期待能有效杜絕職場性騷，還給女性朋友安全的環境。她也建議該名受害民進黨前黨工，「如果民進黨沒人願意保護你，曉薇來保護你。」

應曉薇表示，她三年前就成立「輯狼專線」，呼籲大家勿縱容加害者。此外，她也希望曾被性騷、性侵、職場霸凌的女性都能了解，「我們沒有錯，我們要做最佳女主角，而不是受害者。」