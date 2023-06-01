綠爆性騷賴清德第一時間不回應　朱立倫喊話別吃案、要勇於面對

▲朱立倫出席雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德今赴台北市覺修宮參香，但被問到民進黨爆發性騷事件，他卻未做任何回應、轉身離開。對此，國民黨主席朱立倫今（1）日表示，任何職場性騷擾絕對不能夠吃案、遮掩，朱並提出3個應該「該道歉、該說明、該嚴格處置」，要求賴清德必須負起責任明確交代，社會大眾都在看。

民進黨昨晚被前黨工爆出性騷案，直指現任副秘書長許嘉恬吃案。現任黨主席賴清德今早前往覺修宮參香，離開前被記者追問「是否性騷零容忍？性騷案怎麼調查？是否就這樣算了？」但賴清德都只是微笑以對，未做任何回應。

朱立倫今午出席雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務活動，事後接受媒體訪問，朱對此表示，每一個人都絕對不能接受這樣包庇遮掩的事情，尤其現在21世紀重視性別平等的台灣，任何職場上面的性騷擾，絕對不能夠想要把它吃案、遮掩；對於民進黨這等態度，賴清德必須負起責任，一定要給社會明確的交代，該道歉、該負責，一定要負起責任。

朱立倫也說，大家前一段時間看到《人選之人》，大家都不能接受劇中性騷的劇情，竟然發生在台灣執政黨的身上，「賴主席你今天用閃躲的方式，不如勇於面對，把該道歉的、該說明的、該嚴格處置的，社會大眾都在看！」

不過賴清德事後在臉書發文致歉，強調「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」，他並向受害者致歉，「對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼，同時謝謝這位同仁願意說出來，讓民進黨有面對、改正的機會。」