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民眾黨團盤點「耍賴」語錄　要賴清德：停止講空話糊弄全民

▲民眾黨團1日舉行「『耍賴』語錄大盤點 賴清德把話講清楚！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團1日舉行「『耍賴』語錄大盤點 賴清德把話講清楚！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團1日舉行記者會，指副總統賴清德宣布參選2024總統以來，不僅在統獨、核能議題上推翻民進黨過往主張，面對學生還數次失言，甚至迴避談論黨內詐騙、黑金爭議，遭質疑立場反覆，對國策毫無主見。民眾黨團表示，要求賴清德停止講空話糊弄全民，向民眾釐清兩岸論述，更要拿出實際作為，對詐騙、綠能黑金宣戰，若一再背離人民，民意終將反撲。

民眾黨團總召邱臣遠表示，賴清德從政以來「逃避監督、不負責任」事蹟不斷，2015年擔任台南市長期間，以「議長李全教賄選」為由，拒入議會接受質詢，導致上百人死於登革熱；2022年底，台南市議長邱莉莉涉嫌賄選，賴清德只會迴避提問，完全就是兩套標準。此外，賴清德慣性「辜負選民」，國大代表任期未完，跑去選台南市立委、剛選上立委，又跑去選台南市長、台南市長任期未完，跑去當行政院長、行政院長當一半，又跑去選總統，種種劣跡絕非國家領導人應有的素質。

邱臣遠指出，賴清德「台獨金孫」形象深植人心，眼見2024選舉將至，這位「務實的台獨工作者」改口「沒有統獨問題、反共不反中」；呼籲賴清楚說明民進黨兩岸路線，別再為了騙取選票，立場反覆欺瞞台灣民眾。

▲賴香伶、邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴香伶、邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團副總召賴香伶表示，民進黨執政7年，住屋政策荒腔走板，高房價成為國內最大問題，在賴清德口中卻變成「房價在降」，這種不願面對事實的態度，反映民進黨無心落實居住正義。

賴香伶指出，今年第一季「實質經常性薪資」與「實質總薪資」年減0.19％和0.23％，皆創7年新低，勞工生活水準下降，過去賴清德曾「勉勵」照服員若覺得薪水太少，就當「做功德」，如今民進黨無力解決低薪過勞，賴清德卻突然搖身一變成為「勞工之友」，但6年過去了，照服員依舊低薪、長照困境未解，民進黨亂開支票騙票，人民都看在眼裡。

黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，近日賴清德「總統候選人」面對學生提問能源議題，提出「核電備用論」，凸顯賴清德「院長」反核的言不由衷，只提核電不提綠電，更證明民進黨能源政策徹底失敗、非核家園政見跳票，昔日訂定的綠電目標更是不切實際。

民眾黨團認為，賴清德在兩岸、能源、居住正義與勞工政策立場搖擺不定，又多次欺騙選民、逃避監督，民眾必須睜大眼睛看清楚他與與民進黨的真實面貌。事實和行動才是最好的證明，而不是一口一個改革、一口一個清廉的空話。

▼楊寶楨出席民眾黨團1日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▼民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨出席民眾黨團1日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

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