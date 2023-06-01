警掏「這一支」男說我怕怕　狂盧半小時...驚人酒測值曝光

▲▼李姓男子騎車突然停在路中遭警攔查，因身上有酒味，警方拿出見酒測器時他竟喊會怕，盧半小時酒測值超標依法送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名李姓男子日前下午騎車至鳳山區時，突然停在路中，後方的員警發現後上前盤查，但李男受檢時，卻一直往旁邊移動，警斥喝才聞到李男身上有濃厚的酒味，拿出酒精感知器時，他竟說「會害怕」，狂盧半小時後終於受測，最後酒測值0.82MG/L，訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

鳳山分局五甲派出所員警於5月30日下午2時許巡邏行經鳳南路時，見一部機車竟停在路中，立刻上前盤查。40歲的李姓騎士受檢時，見員警靠近，卻不自覺地往後移動，員警見狀喝斥：「你一直往旁邊幹嘛？」

交談後不久，員警聞到李男身上有濃厚的酒味，但李男卻遲遲不願對酒精感知器作測試，還說只是來吃個東西，要求警方饒過他，甚至還說出他對感知器「會害怕」，令員警傻眼。警方只好告知不測試就以「拒測」開罰，李男這才乖乖作測試，當下感知器就亮起紅燈。

李男見狀後又要求漱口，接著嘴巴含著水對感知器再作測試，員警連忙制止，並告知他說：「這樣會弄壞機器，壞掉你就要賠償了！」李男這才乖乖配合酒測，期間還不斷詢問：「我是不是很配合？」讓員警很無言。

就這樣狂盧半小時後，最後酒測值0.82MG/L，訊後依涉嫌公共危險罪將李男移送高雄地檢署偵辦。