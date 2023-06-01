捨不得450萬賓士被拖吊..酒駕男求警放水　友還嗆「恁北是網紅」

▲▼台中一男子酒駕被抓苦求原諒，友人嗆聲助陣反被警方壓制在地，直說「對不起」。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市18歲方姓男子日前凌晨4點多從夜店離開，不久即被警方攔查，方男不忍要價450萬元的賓士AMG E43 4MATIC恐被拖吊，一直狂盧警員，一旁友人見員警毫不領情，趁著酒意嗆聲助陣「恁北是網紅」並開罵三字經，員警隨即將帶頭者壓制在地，對方此時才頻說「對不起」，而方男酒測值0.17mg/l，未達法定標準值，只能針對無照駕駛部分製單舉發，並未扣車。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員葉柏逸、呂世豪，日前凌晨4點多，巡經向上路與大觀路口時，攔查一部疑似噪音自小客車，方姓男子下車時渾身酒氣，方男直說不好意思，苦苦哀求放他一馬，他只開一小段路而已，沒有喝很多，能不能只開無照駕駛就好。原來方男的賓士車才買4年，新車價450萬元，擔心愛車遭拖吊查扣。

警方不為所動的說，開一小段路也是開車，一旁全身酒氣、方男的朋友也嗆聲助陣，員警要求離遠一點，不要妨害公務，但該男子仍然開罵三字經，員警一個箭步便壓制在地，該男子被壓在地上，瞬間龜縮直喊「對不起」。

警方對方男實施酒測，酒測值0.17mg/l，未達法定標準值，最後只能口頭告誡，只針對無照駕駛部分開單，並未扣車。