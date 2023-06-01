　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捨不得450萬賓士被拖吊..酒駕男求警放水　友還嗆「恁北是網紅」

▲▼台中一男子酒駕被抓苦求原諒，友人嗆聲助陣反被警方壓制在地，直說「對不起」。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一男子酒駕被抓苦求原諒，友人嗆聲助陣反被警方壓制在地，直說「對不起」。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市18歲方姓男子日前凌晨4點多從夜店離開，不久即被警方攔查，方男不忍要價450萬元的賓士AMG E43 4MATIC恐被拖吊，一直狂盧警員，一旁友人見員警毫不領情，趁著酒意嗆聲助陣「恁北是網紅」並開罵三字經，員警隨即將帶頭者壓制在地，對方此時才頻說「對不起」，而方男酒測值0.17mg/l，未達法定標準值，只能針對無照駕駛部分製單舉發，並未扣車。

▲▼台中一男子酒駕被抓苦求原諒，友人嗆聲助陣反被警方壓制在地，直說「對不起」。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員葉柏逸、呂世豪，日前凌晨4點多，巡經向上路與大觀路口時，攔查一部疑似噪音自小客車，方姓男子下車時渾身酒氣，方男直說不好意思，苦苦哀求放他一馬，他只開一小段路而已，沒有喝很多，能不能只開無照駕駛就好。原來方男的賓士車才買4年，新車價450萬元，擔心愛車遭拖吊查扣。

▲▼台中一男子酒駕被抓苦求原諒，友人嗆聲助陣反被警方壓制在地，直說「對不起」。（圖／民眾提供，下同）

警方不為所動的說，開一小段路也是開車，一旁全身酒氣、方男的朋友也嗆聲助陣，員警要求離遠一點，不要妨害公務，但該男子仍然開罵三字經，員警一個箭步便壓制在地，該男子被壓在地上，瞬間龜縮直喊「對不起」。

▲▼台中一男子酒駕被抓苦求原諒，友人嗆聲助陣反被警方壓制在地，直說「對不起」。（圖／民眾提供，下同）

警方對方男實施酒測，酒測值0.17mg/l，未達法定標準值，最後只能口頭告誡，只針對無照駕駛部分開單，並未扣車。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
颱風季特徵出現了！　鄭明典驚「尺度極大」
妻產後4天亡　丈夫下班崩潰「抱棺木痛哭」：拚命工作換來一生悲
民進黨性騷吃案　勞動局主動要查！最高罰50萬
搭勞斯萊斯現身！　連千毅「心情不錯」喊：早進去早出來
黃仁勳兒女「進輝達上班」！　職位曝光
快訊／高雄狂颳強風！　路樹整根砸2騎士
台日夫妻檔「回饋援助311恩情」！　狂吸金數十億
獨／李佳穎「交往8個月」閃婚！　婚禮日期曝光
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

垃圾車右轉！害騎士噴飛猛撞電桿爆頭亡　新北環保局國賠385萬

藍綠紅買菜包裝行李…連千毅「買10多本書」入監進修！喊：進去念書

警掏「這一支」男說我怕怕　狂盧半小時...驚人酒測值曝光

誆花30萬阻性愛片外流！騙錢還逼女同事「肉償」　淫狼下場曝

霧峰林家花園前車禍！女行人遭重機撞飛...騎士辯：違停車害的

捨不得450萬賓士被拖吊..酒駕男求警放水　友還嗆「恁北是網紅」

搭勞斯萊斯現身！連千毅準備入監「心情不錯」喊：早進去早出來

傳播妹陪酒遭性侵凌虐！2年後控警方吃案　桃園市刑大回應了

快訊／高雄狂颳強風！路樹整根砸機車超嚇人　2騎士送醫

「調查局防彈背心」最低標落選　他不爽投訴...被抓包圍標慘了

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

垃圾車右轉！害騎士噴飛猛撞電桿爆頭亡　新北環保局國賠385萬

藍綠紅買菜包裝行李…連千毅「買10多本書」入監進修！喊：進去念書

警掏「這一支」男說我怕怕　狂盧半小時...驚人酒測值曝光

誆花30萬阻性愛片外流！騙錢還逼女同事「肉償」　淫狼下場曝

霧峰林家花園前車禍！女行人遭重機撞飛...騎士辯：違停車害的

捨不得450萬賓士被拖吊..酒駕男求警放水　友還嗆「恁北是網紅」

搭勞斯萊斯現身！連千毅準備入監「心情不錯」喊：早進去早出來

傳播妹陪酒遭性侵凌虐！2年後控警方吃案　桃園市刑大回應了

快訊／高雄狂颳強風！路樹整根砸機車超嚇人　2騎士送醫

「調查局防彈背心」最低標落選　他不爽投訴...被抓包圍標慘了

攜手蜘蛛人穿越「星宇」宙　星宇航空暑期限定主題航班6／1啟航

台北羽球公開賽點燃戰火！世界羽球名將齊聚台灣

涉性騷導演現身陳時中活動　徐巧芯疑：陸委是否給他48.5萬標案？

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

搶攻富豪商機！　渣打中壢旗艦分行今開幕

綠性騷吃案風暴！最美發言人心疼她　曾遭偷拍「快爆炸的反感」

瑪娃強襲！關島一周後仍「缺水斷電沒網路」　24小時搶修中

綠爆黨工性騷卻吃案！　他轟：整個民進黨就是該事件的加害者

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

前太陽主帥威廉斯找到工作了！將領千萬年薪執教活塞

社會熱門新聞

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

快訊／陸軍體能鑑測意外！中校「5分鐘跳繩」休克

北市公車壓住行人雙腳　女痛苦哀號

名媛拿假包！　愛馬仕、香奈兒被查扣「民眾拍下全仿的」

5億高中生配偶遭《鬼滅之刃》打臉？　真相曝光

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

特斯拉國道「自動輔助駕駛」　凌晨衝破護欄車頭全毀2傷

5億高中生「配偶」辯：賴父脖有勒痕　《鬼滅之刃》打臉他

清潔阿姨證實：夏男曾給3千求證婚

5億生高大成靈堂前放手機

更多熱門

相關新聞

台灣5月新車銷量出爐大洗牌

台灣5月新車銷量出爐大洗牌

台灣5月新車銷量出爐，在多款話題車款接連上市後，總市場共繳出42,478台的掛牌數，無論與去年同期或4月相比都有顯著成長；在銷量前10強方面出現了一波大洗牌，除了有首度進榜的黑馬之外，原先的排名結構也在本月出現明顯變化，傳統列強逐漸被新進車款擠下

花蓮男酒駕鬼切　遭無照駕駛撞死

花蓮男酒駕鬼切　遭無照駕駛撞死

東華大學大二生「校園內酒駕」！腹部重傷昏迷中

東華大學大二生「校園內酒駕」！腹部重傷昏迷中

男「騎錯機車」上路摔倒　酒駕+竊盜送辦

男「騎錯機車」上路摔倒　酒駕+竊盜送辦

賓士男被尾隨找人助陣　當街爆全武行

賓士男被尾隨找人助陣　當街爆全武行

關鍵字：

賓士夜店大墩所酒駕

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

快訊／EXO伯賢3成員開戰SM「要求解約」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面