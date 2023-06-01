　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

局長「浴血奮戰」女業務！正宮群發海量無碼肉照　鹹濕對話瘋傳

▲▼▲柳州柳南區工信局長與情人聊天紀錄瘋傳。（圖／翻攝自推特）。

▲柳州柳南區工信局長與情人聊天紀錄瘋傳。（圖／翻攝自推特）

大陸中心／綜合報導

社交軟體5月31日流傳一則柳南區某官員與小三的聊天紀錄截圖，包括兩人「浴血奮戰」後的調情對話。據《澎湃新聞》報導，網友透露，該對話是來自「柳南區工業和信息化局梁姓局長與一女性電信業務經理」，因兩人出軌，局長老婆發現後，將兩人對話截圖發到全市的公務員群組，相關截圖還附上男女雙方的頭像。

▲▼柳州柳南區工信局長與情人聊天記錄。（圖／翻攝自推特）

▲對話紀錄超級露骨。（圖／翻攝自推特）

根據網傳截圖，二人的海量對話紀錄自2023年1月19日已開始，直到5月27日。對話中除了不時出現「愛你」、「寶貝」等字眼，還有海量針對性事的對話，以及十分露骨的色情對話和無碼肉色照片等。

對話中，男方還不斷強調自己不是不願意和妻子離婚，只是因為房子孩子一直沒談妥，「協議擬了，想要一個理由吧。」

▲▼偷情對話。（圖／翻攝自推特）

柳南區工業和信息化局工作人員稱，梁某的確是該局局長，當日沒有上班，不清楚梁某與一名女子不雅聊天紀錄的事情，但了解到相關部門已經介入。

5月31日晚間，廣西柳州市柳南區委宣傳部微信公眾號「精彩柳南」發文稱，近日，網傳柳南區某公職人員與一女子的不雅聊天紀錄。柳南區高度重視，立即組織相關部門開展調查。

目前，柳南區紀委監委正對相關問題進行核查了解。

▲▼偷情對話。（圖／翻攝自推特）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
挖出黃仁勳出生地！　網驚「這1縣市基因好」地靈人傑
快訊／世大運選手名單公布！
「大腸癌」不只和飲食有關！醫曝「日常危險因子」：超多人都中
快訊／許嘉恬請辭副秘書長　賴清德准了！
5億高中男墜樓　賴母出招了！
獨／極樂海軍！　男女士官「軍艦上嘿咻」
快訊／新北21歲男過彎摔水溝慘死！　鮮血染紅溪流
大咖女歌手爆是「假面甜心」！　4線索曝身份
初選輸了！　他不排除「脫黨參選」
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李東憲入共產黨、舉五星旗恐被報復？　陸委會：是否入黨尚未查明

局長「浴血奮戰」女業務！正宮群發海量無碼肉照　鹹濕對話瘋傳

台美將簽「21世紀貿易倡議」　陸：不得向台獨發出錯誤信號！

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

陸今年1291萬人報名高考　再創歷史新高

雲南彝良山洪暴發致3死1失聯　泥沙洪流沖校園356名學生受困

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺「壓死在牆上」　爸親眼目睹崩潰

陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」　旗袍短裙驚呆眾人

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

李東憲入共產黨、舉五星旗恐被報復？　陸委會：是否入黨尚未查明

局長「浴血奮戰」女業務！正宮群發海量無碼肉照　鹹濕對話瘋傳

台美將簽「21世紀貿易倡議」　陸：不得向台獨發出錯誤信號！

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

陸今年1291萬人報名高考　再創歷史新高

雲南彝良山洪暴發致3死1失聯　泥沙洪流沖校園356名學生受困

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺「壓死在牆上」　爸親眼目睹崩潰

陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」　旗袍短裙驚呆眾人

保護瀕危動物石虎　農委會推「友善農作標章」獎勵保育農民

李東憲入共產黨、舉五星旗恐被報復？　陸委會：是否入黨尚未查明

王正坤榮獲台北醫學大學傑出校友　產官學優異表現受肯定認同

勞動部桃竹苗分署「粽」多好禮　趁早訂購可享早鳥優惠

領先9分又拿不下局末點　周天成泰國賽爆冷止步16強

【廣編】黑松教育基金會首度攜手12所桃園小學師生　6／9～6／10舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展

彭政閔帶隊風格大不同　先發打線彈性有考量

《換乘戀愛2》海恩放閃了！送男友賢奎禮物　網暴動：太甜了

「知名經紀人」透天豪宅成廢墟！　住家牆裂、糞水四溢忍4年

台東成功警「高發事故路口精緻執法」專案　守護行人用路安全

調皮柴想偷溜被門縫卡住　趴著嚶嚶叫向媽求救＞＜

大陸熱門新聞

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

妹子16秒換6張臉　網友驚：只有馬甲線是真的

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

5塊餅4兄弟分怎整除？學童答案超心疼

驚悚8秒！陸男站斑馬線邊聊天遭撞死

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」 旗袍短裙驚呆眾人

人均不到2千！她捧場好友餐廳結帳噴3萬↑

陸網紅傳遭下藥賣到KK園區！本尊現身受訪揭現況

掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診

賴清德稱想和習近平晚餐　中國外交部回應

陸記者採訪遭痛毆　施暴者竟「全是警察」

27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」 「修舊如舊」花百萬人民幣改造

19歲女大生遭霸凌墜樓亡！加害者傳保送熱門科系

大紅龍魚奪世界冠軍！能換一間房身價非凡

更多熱門

相關新聞

屏東汽機車不停讓行人　21天取締281件

屏東汽機車不停讓行人　21天取締281件

為維護行人安全，屏東縣政府警察局自5月1日起配合警政署實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，重點執法項目為「路口不停讓行人、非號誌化路口未停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、取締道路障礙」等，共開出1912件罰單，其中不禮讓行人的違規行為有281件，死傷案件1件，籲請用路人遵守相關規定，確保交通安全。

女友包包藏「藍色藥丸」 ！他上網一查：頭頂綠爆

女友包包藏「藍色藥丸」 ！他上網一查：頭頂綠爆

即／阿里山福森號爆出軌　壓到石頭釀禍

即／阿里山福森號爆出軌　壓到石頭釀禍

屏東檢警召開座談　強化合作打詐制暴

屏東檢警召開座談　強化合作打詐制暴

未婚夫偷吃女友姊姊　每天「到府幹活」

未婚夫偷吃女友姊姊　每天「到府幹活」

關鍵字：

柳南區工業和信息化局局長偷情出軌女業務

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

快訊／EXO伯賢3成員開戰SM「要求解約」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面