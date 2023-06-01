局長「浴血奮戰」女業務！正宮群發海量無碼肉照　鹹濕對話瘋傳

▲柳州柳南區工信局長與情人聊天紀錄瘋傳。（圖／翻攝自推特）

大陸中心／綜合報導

社交軟體5月31日流傳一則柳南區某官員與小三的聊天紀錄截圖，包括兩人「浴血奮戰」後的調情對話。據《澎湃新聞》報導，網友透露，該對話是來自「柳南區工業和信息化局梁姓局長與一女性電信業務經理」，因兩人出軌，局長老婆發現後，將兩人對話截圖發到全市的公務員群組，相關截圖還附上男女雙方的頭像。

▲對話紀錄超級露骨。（圖／翻攝自推特）

根據網傳截圖，二人的海量對話紀錄自2023年1月19日已開始，直到5月27日。對話中除了不時出現「愛你」、「寶貝」等字眼，還有海量針對性事的對話，以及十分露骨的色情對話和無碼肉色照片等。

對話中，男方還不斷強調自己不是不願意和妻子離婚，只是因為房子孩子一直沒談妥，「協議擬了，想要一個理由吧。」

柳南區工業和信息化局工作人員稱，梁某的確是該局局長，當日沒有上班，不清楚梁某與一名女子不雅聊天紀錄的事情，但了解到相關部門已經介入。

5月31日晚間，廣西柳州市柳南區委宣傳部微信公眾號「精彩柳南」發文稱，近日，網傳柳南區某公職人員與一女子的不雅聊天紀錄。柳南區高度重視，立即組織相關部門開展調查。

目前，柳南區紀委監委正對相關問題進行核查了解。