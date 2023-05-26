　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包包藏「藍色藥丸」 ！女友稱是補鐵劑　他上網一查驚：頭頂綠爆

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲男子在女友包裡翻出藍色小藥丸，意外揪出出軌內幕。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

感覺綠光罩頂！一名男網友表示，在女友包包內發現2顆「藍色藥丸」，女友說是補鐵藥物，但他上網查了發現竟是「壯陽藥」，和對方對質後，女友竟坦承找有錢的大叔包養，最後甚至把他甩了。

一名男網友在Dcard以「在女友的包包裡發現奇怪的藍色藥丸」為題發文，表示在女友包包翻到奇怪的「藍色藥丸」，當下詢問後對方表示，「這是補鐵的 最近有時候會頭暈」，但他仍覺得奇怪，便拍下藥品的照片，準備晚點上網求證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回家後一搜就發現「頭頂綠綠的」，該藥很明顯是壯陽藥，特色甚至標榜「硬度最高、體感明顯、又衝又蹦硬梆梆！」，但他仍強忍難受打給女友。不料，女友卻理直氣壯的表示「喔 對啊 那你想表達什麼？」

▲神秘的藍色藥丸。（圖／翻攝自Dcard）

▲神秘的藍色藥丸。（圖／翻攝自Dcard）

面對原PO詢問「妳在偷吃嗎？」女友還回「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話。」追問後才知，女友工作很不愉快想離職，可是又怕沒有收入，也不指望他養，就決定找大叔包養，如果過得去就會辭掉工作。不只這樣，女友沒等他開口，接著就主動提分手，「反正跟你在一起也看不到什麼未來」，讓原PO當場心碎。

貼文一出，網友們紛紛幫原PO抱不平，「包養妹還要自己幫爹地買壯陽藥，服務會不會太好？」、「你女友講話也真的是夠機掰的，或著你真的夠沒出息她早就想分了」、「你女友有夠爛的，被抓到也不會覺得不好意思」、「在有男友的前提下怎麼能做這種事啊？超噁心的欸跟另一個阿北共用女友」。

但也有人認為，「只能說每個人追求的不一樣」、「這件事情其實你才是受益者，越早知道越好 他要的你給不了他」、「價值觀不同離開也不是件壞事，祝你找到更好的工作」、「沒辦法人家是有兩萬追蹤的網美，當然希望能夠物質上追求好一點的生活」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日本人擠爆「台灣祭」！　現場吉祥物曝光網笑噴
LIVE／5億高中生「賴家」2330字揭生母黑底　男大生撞賓
快訊／5億高中生「賴家」不忍了！　長文揭生母黑歷史
iPhone 15系列模型機全曝光　6大亮點搶先看
快訊／百萬股民注意！　00878成分股增「2新血」
英王室拒還「王子遺體」　他被俘155年仍回不了家
日籍自行車手在太魯閣遭落石擊斃　家屬獲國賠468萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本人不愛出國卻擠爆「台灣祭」！　現場吉祥物照曝光網笑噴

台積電獲綠色化學創新獎！陳建仁讚：世界級典範

老公長官婚禮無法到！尪揚言「帶女秘書出席」　她怨：恰當嗎？

瑪娃颱風下周逼近！半個台灣有雨　一圖看降雨熱區

國際旅遊平台列台南為全球10大永續旅遊目的地　黃偉哲：努力獲肯定

包包藏「藍色藥丸」 ！女友稱是補鐵劑　他上網一查驚：頭頂綠爆

高雄銀行攜手高雄財政局　號召民眾「挽起袖子捐熱血 回答問題拿好禮」

不排除發陸警！瑪娃颱風「還會長胖變強」　最快下周一海警

「超商浩克」首發聲！IG突寫下4字心聲　1舉動洩感情狀況

崑大行銷系林子滕跨越身心障礙侷限　通勤4年學習課業優異獲表揚

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

日本人不愛出國卻擠爆「台灣祭」！　現場吉祥物照曝光網笑噴

台積電獲綠色化學創新獎！陳建仁讚：世界級典範

老公長官婚禮無法到！尪揚言「帶女秘書出席」　她怨：恰當嗎？

瑪娃颱風下周逼近！半個台灣有雨　一圖看降雨熱區

國際旅遊平台列台南為全球10大永續旅遊目的地　黃偉哲：努力獲肯定

包包藏「藍色藥丸」 ！女友稱是補鐵劑　他上網一查驚：頭頂綠爆

高雄銀行攜手高雄財政局　號召民眾「挽起袖子捐熱血 回答問題拿好禮」

不排除發陸警！瑪娃颱風「還會長胖變強」　最快下周一海警

「超商浩克」首發聲！IG突寫下4字心聲　1舉動洩感情狀況

崑大行銷系林子滕跨越身心障礙侷限　通勤4年學習課業優異獲表揚

韓國寶歌后涉嫌貪汙「遭問訊12小時」！　年初早被國稅局盯上

慈愛動物醫院國際化　台泰寵物醫療交流開啟新紀元

亮・珠寶／娜塔莉波曼穿搭高手　藍寶石項鍊配星光裙如女神降臨

低自備「5％到交屋」助攻　品牌建商迎房市觸底反彈

3歲女童反鎖家中...父母慌張求援　勇警爬2樓窗救人

拒絕醫療暴力！花蓮警反醫療暴力演練　迅速解決急診室安全危害

奎丁「請把我衣服撕爛」！　算命後向粉絲喊話…理由曝光

國門開放嗅商機　化工大廠2.5億買西門町商旅

男大生撞「1700萬限量賓利」不治　律師：家屬拋棄繼承就免賠車損

7旬嬤報警自爆「產子夭折」　家中挖出3嬰屍！認藏數十年

生活熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

露營爬山退流行？　網曝2原因

今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖　平均北北東迴轉

好市多推「超酷炫新玩具」　家長也暴動了！

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」內行推爆1款

颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

「5生肖」未來60天一路旺！升官加薪、愛情要來了

瑪娃預測風速驚人！專家曝可望成「經典中的經典」　最快下周一海警

Toyz拳賽開賣10天僅1區完售！他曝3致命原因

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

更多熱門

相關新聞

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

桃園一對年輕情侶日前去宜蘭礁溪遊玩，入住當地某溫泉飯店時，竟發現房間內有針孔攝影機，且鏡頭正朝著房間內的床鋪拍攝。警方發現針孔攝影機的記憶卡有大量偷拍影片，並證實有拍攝到5組客人。

被美光裁員！爽拿資遣費「新工作薪水多25%」賺翻

被美光裁員！爽拿資遣費「新工作薪水多25%」賺翻

怪粉專！每天只發「淑」卻吸5千多追蹤

怪粉專！每天只發「淑」卻吸5千多追蹤

腳底按摩師斜槓「捏壽司」月收10萬！網歪樓：有味道

腳底按摩師斜槓「捏壽司」月收10萬！網歪樓：有味道

為何面試要問待業原因？釣出過來人解答

為何面試要問待業原因？釣出過來人解答

關鍵字：

Dcard網美包養情侶出軌

讀者迴響

熱門新聞

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

即／撞1700萬賓利　男大生不治

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

快訊／全家開出2張千萬發票

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

前雇主曝5億高中生母私下模樣：婚禮如喪禮

礁溪飯店爆藏針孔　「飯店千金」出面要求說清楚

5億高中生墜樓　關鍵62分鐘藏2疑點

露營爬山退流行？　網曝2原因

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面