包包藏「藍色藥丸」 ！女友稱是補鐵劑　他上網一查驚：頭頂綠爆

▲男子在女友包裡翻出藍色小藥丸，意外揪出出軌內幕。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

感覺綠光罩頂！一名男網友表示，在女友包包內發現2顆「藍色藥丸」，女友說是補鐵藥物，但他上網查了發現竟是「壯陽藥」，和對方對質後，女友竟坦承找有錢的大叔包養，最後甚至把他甩了。

一名男網友在Dcard以「 在女友的包包裡發現奇怪的藍色藥丸 」為題發文，表示在女友包包翻到奇怪的「藍色藥丸」，當下詢問後對方表示，「這是補鐵的 最近有時候會頭暈」，但他仍覺得奇怪，便拍下藥品的照片，準備晚點上網求證。

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原PO回家後一搜就發現「頭頂綠綠的」，該藥很明顯是壯陽藥，特色甚至標榜「硬度最高、體感明顯、又衝又蹦硬梆梆！」，但他仍強忍難受打給女友。不料，女友卻理直氣壯的表示「喔 對啊 那你想表達什麼？」

▲神秘的藍色藥丸。（圖／翻攝自Dcard）

面對原PO詢問「妳在偷吃嗎？」女友還回「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話。」追問後才知，女友工作很不愉快想離職，可是又怕沒有收入，也不指望他養，就決定找大叔包養，如果過得去就會辭掉工作。不只這樣，女友沒等他開口，接著就主動提分手，「反正跟你在一起也看不到什麼未來」，讓原PO當場心碎。

貼文一出，網友們紛紛幫原PO抱不平，「包養妹還要自己幫爹地買壯陽藥，服務會不會太好？」、「你女友講話也真的是夠機掰的，或著你真的夠沒出息她早就想分了」、「你女友有夠爛的，被抓到也不會覺得不好意思」、「在有男友的前提下怎麼能做這種事啊？超噁心的欸跟另一個阿北共用女友」。

但也有人認為，「只能說每個人追求的不一樣」、「這件事情其實你才是受益者，越早知道越好 他要的你給不了他」、「價值觀不同離開也不是件壞事，祝你找到更好的工作」、「沒辦法人家是有兩萬追蹤的網美，當然希望能夠物質上追求好一點的生活」。

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