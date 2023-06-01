民進黨黨工遭性騷擾　游淑慧轟：女人們不理、男人們噤聲

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工昨日晚間爆料，過去在主責專案期間遭合作導演性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有被予妥適協助。對此，國民黨台北市議員游淑慧1日批評，民進黨爆發性平爭議，杜絕職場性騷擾與性霸凌應該是要不分黨派，共同捍衛正確的價值，但可惜民進黨的女人們不理，而男人們則都噤聲。

游淑慧指出，電視劇《人選之人》劇情真實上演，但差別在於，現實中的主任只會叫你跳車，不會幫你申訴。民進黨開了記者會，「但我對於民進黨的聲明深感遺憾，民進黨這場記者會只為選戰做危機處理，而非捍衛價值。」

游淑慧表示，直到爆發出黨工遭性騷擾案件，事情鬧到一發不可收拾後，現任民進黨副秘書長許嘉恬才遭到停職處分。民進黨內搞外遇、涉嫌接受性招待的，最後都能升官或參選，並且在政壇呼風喚雨，「民進黨內的男人們，到底是怎麼看待女性價值的？」

「而民進黨的女人們，大多只是卡著權位，卻做不到保護女性的角色，號稱進步價值的政黨卻如此荒誕。」游淑慧開嗆，民進黨從來沒有捍衛正確的價值，即便該名黨工向主任申訴，許嘉恬只想著怎麼搓湯圓，沒有想要替這名黨工捍衛正義，滿腦子想著選舉，政治不需要搞到這麼沒人性。

游淑慧開嗆，台北市議員王世堅早上與賴清德共同出席活動，媒體多次詢問賴對於性騷擾案件的態度，他都像是沒聽到一樣，直接離開。賴清德不敢回應就算了，但是王世堅號稱是民進黨最後的良心，這件事難道不站出來捍衛女權嗎？

游淑慧強調，民進黨爆發性平爭議，杜絕職場性騷擾與性霸凌應該是要不分黨派，共同捍衛正確的價值，但可惜民進黨的女人們不理，而男人們則都噤聲。