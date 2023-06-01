馬力波附近俄軍基地遭襲！　逾100人死亡、400人受傷

▲ 俄軍位於馬力波附近尤里夫卡村（Yurivka）的基地遇襲。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港市馬力波（Mariupol）去年5月被俄軍攻佔至今，近日傳出附近的俄軍基地遭到空襲，造成多達100名士兵死亡，逾400人受傷。

綜合《基輔獨立報》等外媒，流亡的烏克蘭馬力波市長顧問德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）5月29日在Telegram發文聲稱，位於該市附近尤里夫卡村（Yurivka）的一棟5層樓設施遭到襲擊，約有100名俄國士兵死亡，400多人受傷，還有一座通訊站及電子戰系統被摧毀。

該建築過去為醫療設施，被俄軍攻佔後作為臨時基地使用。德瑞尤申科指出，該建築若改建為軍營，最多可容納650名士兵，並援引當地游擊隊員說法透露，空襲前一天有4輛載著俄軍人員的巴士抵達此地。

德瑞尤申科稱這次攻擊為「Bavovna」，而烏國官員通常以此代稱烏克蘭打擊俄軍設施造成的爆炸，避免直接承擔責任。

馬力波經歷數月圍城戰，去年5月完全淪陷，估計造成數萬平民喪生，數千棟建築及主要基礎設施被毀。俄國總統普丁曾於3月到訪此地，是他自開戰以來首次訪問俄軍佔領區。