普丁心腹：英對俄發動未宣戰的戰爭　可把英官員視為合法軍事目標

▲俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯總統普丁心腹梅德韋傑夫31日表示,英國向烏克蘭提供軍事援助,實際上是在對俄羅斯發動未宣戰的戰爭,英國任何官員都可以被視為合法軍事目標。這是對英國外交大臣30日稱烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標所做出的回應。

綜合俄羅斯衛星通訊社、英國天空新聞等報導,英國外交大臣柯維立(James Cleverly)出訪愛沙尼亞期間被問及莫斯科遭受無人機襲擊一事,他強調不揣測攻擊來源,但攻擊正當境外軍事目標應該被視為烏克蘭自我防衛行動的一環,且烏方有權自衛。

針對柯維立的說法,俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)說,「今天,英國作為烏克蘭的盟友,以設備和專業人員的形式向烏克蘭提供軍事援助,也就是說,實際上是在對俄羅斯發動未宣戰的戰爭,在這種情況下,(英國)任何官員都可以被視為合法軍事目標」。他還以「永遠的敵人」來稱呼英國。

