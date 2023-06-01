快訊／蔡英文譴責民進黨性騷事件　支持黨部調查確保當事人權益

▲總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨黨工於去年遭外包廠商性騷擾事件，總統府發言人林聿禪今1日表示，總統蔡英文聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。

民進黨前黨工控訴遇性騷後向當時婦女部主任許嘉恬反映，卻被問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」，有吃案之嫌，引起各界撻伐。對此，民進黨立委林楚茵宣布民進黨三點聲明，其中副秘書長許嘉恬即刻停職接受調查。

對此，總統府發言人林聿禪今1日表示，總統蔡英文聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。

兼任民進黨發言人的林楚茵稍早表示，對於這個事件，過去站在為民眾發聲，都希望為受到傷害的人發聲，在民進黨內有黨工受到這樣狀況，沒有第一時間有機會保護她，她非常難過。

林楚茵也代表民進黨做出三點聲明：首先，黨主席賴清德表示，任何性騷擾事件採取零容忍態度，遇到類似事件同仁在保護下得到應有調查跟真相，還有支持，整個通報機制是否不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必確保人員安全。

林楚茵表示，第二，調查小組會儘速調查，並提出處置報告，第三，許嘉恬副秘書長即刻停職接受調查。