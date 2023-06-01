性騷導演「輝哥」曾替蔡英文拍首支廣告！遭炎上關閉臉書神隱

▲輝哥曾幫蔡英文拍攝第一支廣告。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

民進黨爆發女性前黨工遭性騷吃案事件，性騷兇手被指是知名導演「輝哥」，讓外界多出許多猜測。事實上，「輝哥」2012年時曾分享，自己替現任總統蔡英文拍攝第一支廣告，2人交情似乎相當不錯，如今捲入性騷疑雲，臉書粉專也已關閉，事件仍待民進黨釐清。

2012年時任民進黨黨主席的蔡英文競選總統，最後敗給連任的馬英九，當時綠營曾推出多支競選廣告。而此次捲入性騷事件的輝哥曾經分享，他與導演林子平合作，替蔡英文拍攝了第一支競選廣告，雖然不會再做競選文宣，但這段風景不會忘記。

除了輝哥所說的經歷，他結婚時蔡英文還上台證婚，且臉書上更有與行政院前院長蘇貞昌、立委林靜儀、立委余天、立委鄭運鵬等人的合照，也不吝曬出自己的民進黨黨證，顯見人緣十分不錯。

▼蔡英文曾錄製影片向輝哥打招呼。（圖／翻攝臉書）



如今捲入性騷疑雲，輝哥的臉書已經關閉，至於事件調查結果如何，仍待民進黨對外公布。

以下為蔡英文2012年的廣告：

▼台灣大家庭 有新成員真好。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼人民的期待我不會忘記。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼女人當家。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼差一點點，沒你不行。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼給自己一個改變的機會。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼以下為民進黨2009年形象廣告。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。