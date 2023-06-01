　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

性騷導演「輝哥」曾替蔡英文拍首支廣告！遭炎上關閉臉書神隱

▲▼輝哥,薛朝輝,黨政。（圖／翻攝臉書／）

▲輝哥曾幫蔡英文拍攝第一支廣告。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

民進黨爆發女性前黨工遭性騷吃案事件，性騷兇手被指是知名導演「輝哥」，讓外界多出許多猜測。事實上，「輝哥」2012年時曾分享，自己替現任總統蔡英文拍攝第一支廣告，2人交情似乎相當不錯，如今捲入性騷疑雲，臉書粉專也已關閉，事件仍待民進黨釐清。

2012年時任民進黨黨主席的蔡英文競選總統，最後敗給連任的馬英九，當時綠營曾推出多支競選廣告。而此次捲入性騷事件的輝哥曾經分享，他與導演林子平合作，替蔡英文拍攝了第一支競選廣告，雖然不會再做競選文宣，但這段風景不會忘記。

除了輝哥所說的經歷，他結婚時蔡英文還上台證婚，且臉書上更有與行政院前院長蘇貞昌、立委林靜儀、立委余天、立委鄭運鵬等人的合照，也不吝曬出自己的民進黨黨證，顯見人緣十分不錯。

▼蔡英文曾錄製影片向輝哥打招呼。（圖／翻攝臉書）

▲▼蔡英文曾向輝哥打招呼。（圖／翻攝臉書）

如今捲入性騷疑雲，輝哥的臉書已經關閉，至於事件調查結果如何，仍待民進黨對外公布。

以下為蔡英文2012年的廣告：

▼台灣大家庭　有新成員真好。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼人民的期待我不會忘記。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼女人當家。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼差一點點，沒你不行。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼給自己一個改變的機會。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▼以下為民進黨2009年形象廣告。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／大躍進！台美貿易協定終簽署
6月「12星座運勢」出爐
羅志祥曬3812萬錶　意外揭衣帽間根本是精品店
戴耳機聽不到鳴笛聲　他當場被火車撞死
「10年發生多少性騷在夥伴身上」太陽花同伴對林飛帆喊話
屁股冒4症狀「小心得菜花了」
黨工遭性騷被吃案！　女星曬決議書聲援
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美經貿關係大躍進！台美簽署貿易協定　迎來貿易便捷化

性騷導演「輝哥」曾替蔡英文拍首支廣告！遭炎上關閉臉書神隱

「10年發生多少性騷在夥伴身上」昔日太陽花同伴對林飛帆喊話

邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征

林飛帆道歉慢半拍！他怒「只想著不弄髒自己」：最好現在退選

綠營前黨工遭性騷還挨轟「要選總統才出來講」！藍綠民代都怒了

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

民進黨性騷吃案恐違《性工法》　國民黨轟：不能就這麼算了！

快訊／民進黨下令「隱匿性騷案一律開除」　黨工可直接向秘書長通報

早知道性騷裝沒事！周玉蔻怒嗆「林飛帆，退選吧」　點名雞排妹上場

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

孫女地上撿「驚喜」給阿嬤　她接過一看：唉唷！大便啦

台美經貿關係大躍進！台美簽署貿易協定　迎來貿易便捷化

性騷導演「輝哥」曾替蔡英文拍首支廣告！遭炎上關閉臉書神隱

「10年發生多少性騷在夥伴身上」昔日太陽花同伴對林飛帆喊話

邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征

林飛帆道歉慢半拍！他怒「只想著不弄髒自己」：最好現在退選

綠營前黨工遭性騷還挨轟「要選總統才出來講」！藍綠民代都怒了

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

民進黨性騷吃案恐違《性工法》　國民黨轟：不能就這麼算了！

快訊／民進黨下令「隱匿性騷案一律開除」　黨工可直接向秘書長通報

早知道性騷裝沒事！周玉蔻怒嗆「林飛帆，退選吧」　點名雞排妹上場

特斯拉「全新Model 3長續航版」美規上架！官方測試里程升至536km

台美經貿關係大躍進！台美簽署貿易協定　迎來貿易便捷化

朴信惠幸運草珠寶加身如女神降臨　紅金配戒指兩面戴添妙趣

性騷導演「輝哥」曾替蔡英文拍首支廣告！遭炎上關閉臉書神隱

樂天故意四壞球失算　陳鏞基滿貫砲：快40歲遇到很有趣

年紀輕就狂掉髮？專家教「防止脫髮5件事」　第4超多人都忽略

味全連2天靠土投打兄弟　葉總坦言很驚艷

看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂

毒蟲遇攔查心虛落跑！街頭追逐「糗撞石墩」　遭逮辯：聽到快開走

「1滴血驗百病」吸金120億！《大騙局》真實事件本尊出面諷：全是我的人設

台中手搖飲開幕玩露出！男嗨「真的有摸到」　總公司震怒發聲明

政治熱門新聞

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

行政院今將拍板軍公教調薪　調幅擬達4%

快訊／性騷吃案挨轟　民進黨性平部：終止與該導演一切合作

爆性騷吃案　黃瓊慧：我們真是進步的黨？

「人選之人」真實上演　民進黨爆性騷

LIVE／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

快訊／賴清德道歉了！　「對不起，讓你承受傷害與恐懼」

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

深夜拉柯文哲看海　郭台銘：都忘記了

快訊／性騷疑吃案民進黨副秘許嘉恬即刻停職　賴清德下令「零容忍」

民進黨前黨工遭性騷吃案　2千字還原

快訊／綠前黨工遭性騷吃案　范雲「零容忍」：黨中央已立刻調查及懲處

快訊／許嘉恬宣布請辭黨副秘書長　賴清德准辭

綠營前黨工遭性騷　還被出征：選總統才出來講

更多熱門

相關新聞

爆性騷吃案　昔日太陽花夥伴對林飛帆喊話　

爆性騷吃案　昔日太陽花夥伴對林飛帆喊話　

民進黨一名女性前黨工指控遭到廠商導演性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有被予妥適協助，當時負責督導的主管為時任副秘書長林飛帆也出面道歉。對此，曾與林飛帆一起參與太陽花學運的王奕凱感嘆，「怎麼會進入體制內，有權力後，還是對這種性騷處理事情該怎麼做還會不懂呢？」

黨工遭性騷被吃案！　劉致妤曬決議書聲援批：誰給你勇氣

黨工遭性騷被吃案！　劉致妤曬決議書聲援批：誰給你勇氣

綠營前黨工遭性騷　還被出征：選總統才出來講

綠營前黨工遭性騷　還被出征：選總統才出來講

曾獲蔡英文肯定！親綠插畫家爆性騷　粉專已關閉

曾獲蔡英文肯定！親綠插畫家爆性騷　粉專已關閉

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

關鍵字：

蔡英文廣告輝哥性騷擾民進黨婦女部黨工許嘉恬民進黨性騷

讀者迴響

熱門新聞

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面