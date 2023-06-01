　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民進黨副秘「10大恐怖言論」拷問受害女！為何不跳車、去大草坪大叫

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲性騷吃案被全民罵翻！民進黨副秘書長許嘉恬即刻停職。（圖／民主進步黨YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨傳出有婦女部黨工控訴，在黨內遭受包商性騷擾，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒給予適當的協助，反而質疑受害者「為什麼不跳車？」、「所以呢？你想怎麼處理」。一連串誇張言論掀起各界輿論抨擊。民進黨今（1）日發出三點聲明，民進黨主席賴清德強調零容忍態度。此外，許嘉恬即刻停職。

民進黨前黨工5月31日晚間透過個人臉書發文，她引用台劇「人選之人」的台詞「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，踢爆自己在黨內遭受性騷擾，於攝影團隊的車上被襲胸、肩與頸。然而，她向婦女部主任（之後升為副秘書長）的許嘉恬多次申訴面談，竟只得到冷漠、恐怖的回應，將此事壓下、冷處理與勸退。

許嘉恬反問受害女10大誇張言論

[廣告]請繼續往下閱讀...

- 所以呢？你想怎麼處理？

- 有時候我忘了妳還太年輕，看到妳的工作幹勁總會想到我年輕的時候，選舉也被性騷擾。

- 那你當下為什麼不跳車？（當下在高速公路上）

- 我不懂，你怎麼沒有叫出來？

- 有被性騷擾的證據嗎？

- 你可以用午休一小時，去華山大草坪手牽手練習大叫，練習從我們部門大叫，喊到民主學院。

- 黨內有性騷程序可以走，可以走程序，但我就無法幫妳，要理解我態度比現在更冷漠，我要公正客觀。

- 只是，程序一啟動，大家會知道你被性騷擾，黨部就這麼小，造成你名譽受損。

- 你要考量到這些後果，你有沒有辦法承受。

- 你確定要我去講這件事情嗎？婦女部就這幾個人喔，算一算也知道是誰。

▲▼民進黨中央記者會 回應黨工遭到性騷 被吃案事件 林楚茵 民進黨性平部主任李晏榕 記者會匆匆結束。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林楚茵、民進黨性平部主任李晏榕記者會匆匆結束。（圖／記者屠惠剛攝）

該名前黨工表示，「至始至終，有關這件事我一通主管的關切電話皆未收到，而同事卻收到了一堆電話關切，被主任問我有沒有跟同事散佈她的謠言。就連我可能需要的社工聯繫資訊，她都是傳給同事，讓同事轉傳給我的。選舉結束離開後，某次我才得知，連我那時的身心就診都可以由黨部支付，而這些資訊我當時完全沒有得到。我難過地告訴同事，我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的，我失去了眼裡的那道光，直到現在仍在療癒。」

針對許嘉恬吃案性騷擾，民進黨今天上午緊急召開記者會發出三點聲明：

第一、賴清德主席表示，對於任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度，也希望遇到類似事件的同仁能在受保護情況下，得到應有的調查真相，還有心理的支持。整個黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。

第二、性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。

第三、副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
颱風季特徵出現了！　鄭明典驚「尺度極大」
妻產後4天亡　丈夫下班崩潰「抱棺木痛哭」：拚命工作換來一生悲
民進黨性騷吃案　勞動局主動要查！最高罰50萬
搭勞斯萊斯現身！　連千毅「心情不錯」喊：早進去早出來
黃仁勳兒女「進輝達上班」！　職位曝光
快訊／高雄狂颳強風！　路樹整根砸2騎士
台日夫妻檔「回饋援助311恩情」！　狂吸金數十億
獨／李佳穎「交往8個月」閃婚！　婚禮日期曝光
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《鬼滅》「無慘大人」在吃春水堂？　他神回：在台灣會被A柱收掉

最狂畢典！松山高中萬片雪花傾瀉而下　「柳絮紛飛」歡送畢業生

近4成家長焦慮子女教育！在小孩3歲前就搜尋小學資訊

館長便當店True飯開張　僅限外送「全品項曝光」！

超商買咖啡「1舉動超雷」　一票人都做過！店員怒了

民進黨副秘「10大恐怖言論」拷問受害女！為何不跳車、去大草坪大叫

莫德納和中研院簽署合作意向書！向台灣人才招手「加速mRNA技術發展」

單程機票899元！虎航「線上旅展明天開跑」限時4天促銷

颱風季特徵出現了！鄭明典驚「尺度極大」：幾乎能環繞整個地球

越式洗髮「2小時大全套」噴1800　作家：很難不暈船！1流程卻喊怕

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

《鬼滅》「無慘大人」在吃春水堂？　他神回：在台灣會被A柱收掉

最狂畢典！松山高中萬片雪花傾瀉而下　「柳絮紛飛」歡送畢業生

近4成家長焦慮子女教育！在小孩3歲前就搜尋小學資訊

館長便當店True飯開張　僅限外送「全品項曝光」！

超商買咖啡「1舉動超雷」　一票人都做過！店員怒了

民進黨副秘「10大恐怖言論」拷問受害女！為何不跳車、去大草坪大叫

莫德納和中研院簽署合作意向書！向台灣人才招手「加速mRNA技術發展」

單程機票899元！虎航「線上旅展明天開跑」限時4天促銷

颱風季特徵出現了！鄭明典驚「尺度極大」：幾乎能環繞整個地球

越式洗髮「2小時大全套」噴1800　作家：很難不暈船！1流程卻喊怕

台北羽球公開賽點燃戰火！世界羽球名將齊聚台灣

涉性騷導演現身陳時中活動　徐巧芯疑：陸委是否給他48.5萬標案？

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

搶攻富豪商機！　渣打中壢旗艦分行今開幕

綠性騷吃案風暴！最美發言人心疼她　曾遭偷拍「快爆炸的反感」

瑪娃強襲！關島一周後仍「缺水斷電沒網路」　24小時搶修中

綠爆黨工性騷卻吃案！　他轟：整個民進黨就是該事件的加害者

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

前太陽主帥威廉斯找到工作了！將領千萬年薪執教活塞

垃圾車右轉！害騎士噴飛猛撞電桿爆頭亡　新北環保局國賠385萬

生活熱門新聞

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

爆長期性騷小模！外流私密照　親綠插畫家道歉了

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

「2行業」馬上年薪百萬　過來人認證：沒錯！

鄭明典揭台北上空1警訊：要出梅了

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

性騷女黨工　導演身分曝光！摸胸後噁問「睡得好嗎？」

更多熱門

相關新聞

綠爆性騷吃案風波　時力批：執政黨應用更嚴格標準自我要求

綠爆性騷吃案風波　時力批：執政黨應用更嚴格標準自我要求

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨中央也火速開鍘，許嘉恬即刻停職並接受調查。時代力量1日批評，任何形式的性騷擾絕對是零容忍，職場性騷擾更不應被漠視，身為執政黨未能用更嚴格的標準自我要求，令人感到遺憾。

綠性騷吃案風波！賴品妤直言難接受　「婦女部處理竟如此差勁」

綠性騷吃案風波！賴品妤直言難接受　「婦女部處理竟如此差勁」

許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

性騷女黨工　導演身分曝光！摸胸後噁問「睡得好嗎？」

性騷女黨工　導演身分曝光！摸胸後噁問「睡得好嗎？」

關鍵字：

民進黨性騷許嘉恬民進黨性騷擾性騷

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

快訊／EXO伯賢3成員開戰SM「要求解約」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面