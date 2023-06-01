民進黨副秘「10大恐怖言論」拷問受害女！為何不跳車、去大草坪大叫

▲性騷吃案被全民罵翻！民進黨副秘書長許嘉恬即刻停職。（圖／民主進步黨YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨傳出有婦女部黨工控訴，在黨內遭受包商性騷擾，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒給予適當的協助，反而質疑受害者「為什麼不跳車？」、「所以呢？你想怎麼處理」。一連串誇張言論掀起各界輿論抨擊。民進黨今（1）日發出三點聲明，民進黨主席賴清德強調零容忍態度。此外，許嘉恬即刻停職。



民進黨前黨工5月31日晚間透過個人臉書發文，她引用台劇「人選之人」的台詞「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，踢爆自己在黨內遭受性騷擾，於攝影團隊的車上被襲胸、肩與頸。然而，她向婦女部主任（之後升為副秘書長）的許嘉恬多次申訴面談，竟只得到冷漠、恐怖的回應，將此事壓下、冷處理與勸退。

許嘉恬反問受害女10大誇張言論

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- 所以呢？你想怎麼處理？

- 有時候我忘了妳還太年輕，看到妳的工作幹勁總會想到我年輕的時候，選舉也被性騷擾。

- 那你當下為什麼不跳車？（當下在高速公路上）

- 我不懂，你怎麼沒有叫出來？

- 有被性騷擾的證據嗎？

- 你可以用午休一小時，去華山大草坪手牽手練習大叫，練習從我們部門大叫，喊到民主學院。

- 黨內有性騷程序可以走，可以走程序，但我就無法幫妳，要理解我態度比現在更冷漠，我要公正客觀。

- 只是，程序一啟動，大家會知道你被性騷擾，黨部就這麼小，造成你名譽受損。

- 你要考量到這些後果，你有沒有辦法承受。

- 你確定要我去講這件事情嗎？婦女部就這幾個人喔，算一算也知道是誰。

▲立委林楚茵、民進黨性平部主任李晏榕記者會匆匆結束。（圖／記者屠惠剛攝）

該名前黨工表示，「至始至終，有關這件事我一通主管的關切電話皆未收到，而同事卻收到了一堆電話關切，被主任問我有沒有跟同事散佈她的謠言。就連我可能需要的社工聯繫資訊，她都是傳給同事，讓同事轉傳給我的。選舉結束離開後，某次我才得知，連我那時的身心就診都可以由黨部支付，而這些資訊我當時完全沒有得到。我難過地告訴同事，我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的，我失去了眼裡的那道光，直到現在仍在療癒。」

針對許嘉恬吃案性騷擾，民進黨今天上午緊急召開記者會發出三點聲明：

第一、賴清德主席表示，對於任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度，也希望遇到類似事件的同仁能在受保護情況下，得到應有的調查真相，還有心理的支持。整個黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。

第二、性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。

第三、副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。