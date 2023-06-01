性騷女黨工　導演身分曝！摸胸後噁問「睡得好嗎？」對話全PO出

▲女性前黨工曝光對話紀錄。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨一名女性前黨工指控，自己遭廠商導演性騷擾，卻被民進黨副秘書長許嘉恬反問「妳為什麼不跳車、不大叫」、「所以妳希望我做什麼」，引起各界關注。她也曝光與導演的對話紀錄，導演摸胸後竟還問「睡得好嗎？」也透露導演的身分，「據我所知，他叫輝哥，是黨內長期合作的一個對象」。

女性前黨工在貼文留言處公開與導演的相處模式，白天工作的時候去超商買運動飲料喝，導演看她臉色不好關心一下，她表示昨晚喝點酒，喝點運動飲料代謝就舒緩了，導演則說自己也會喝，以後可以一起去喝，「當然我跟他只是工作上的關係，到這邊點到為止都還好」。

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「事情開始變調是到內文提到，上車回程的時候發生的」，女性前黨工坦言，發生這件事後，因為之後有段時間她仍繼續負責這個案子，為了避免尷尬，也怕導演多想，先禮貌客氣與導演保持距離，「我說不好意思我害他手麻了，本以為他就打哈哈地過，他又持續分享他的事情」。

女性前黨工表示，「我也不好撕破臉，就是禮貌至上，然後在我跟我的同仁們說的時候，副主任讓我直接封鎖他，我才把他封鎖掉。據我所知，他叫輝哥（抱歉太痛苦我真的忘了）是黨內長期合作的一個對象，也會接一些政府案」。

女性前黨工也曝光與導演的對話紀錄，她裝沒事傳訊息「輝哥抱歉，害你手麻」，導演則回「不會啦！多喝水，泡個熱水澡」，她道謝之後導演又提「下次再陪妳喝酒」、「沒有手麻，只是忍住咳嗽，怕吵醒妳，妳睡得好嗎？」她則回「我沒事，太累而已小瞇一下」，接著就說了晚安；到了凌晨5時，導演還傳訊息「剛剪完蔡其昌了！」

▲女性前黨工曝光與導演的相處。（圖／翻攝當事人臉書）



民進黨聲明

關於本黨前婦女部同仁，於去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，本黨深感遺憾。中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。