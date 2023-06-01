快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

記者陶本和／台北報導

民進黨前黨工控訴遭性騷擾卻未獲幫助，時任婦女部主任許嘉恬有吃案之嫌，而當時擔任督導主管的副秘書長林飛帆也遭外界檢視。對此，林飛帆1日受訪表示，當時許嘉恬有向他簡要報告此案，得到資訊是當事人沒有要走申訴程序，但他坦承，忽略當事人不走申訴管道的背後原因，他為此疏忽誠懇道歉。

林飛帆表示，黨部員工遭到廠商性騷擾事件，第一，作為當時候黨部督導主管，下屬部門有員工遭到廠商性騷擾事件，未能第一時間承接當事人，提供必要協助，造成她獨自承受壓力跟傷害，應該共同表達歉意。

林飛帆說，第二必須思考，性平申訴機制，沒有辦法有效承接每一位受害者，是共同要檢討的部分，讓未來性平的機制上更有效運作，制度上必須要來檢討，對於當事人而言，願意挺身而出表達感受跟遭遇，是非常勇敢的事情，應該給予更多支持，在遭遇這樣事情要重申，未能第一時間承接當事人感受，在事件當下獨自面對要深切反省跟檢討。

至於當初身為督導主管，是否有接受到相關訊息？林飛帆表示，時任婦女部主任許嘉恬有簡略向他報告，這是性平事件，保護當事人隱私，只有接收到簡略報告，細節上必須有所顧慮，婦女部給他的資訊是當事人沒有要走申訴程序，但他也坦言，這確實忽略當事人不走申訴管道背後的各種原因，「這是當初忽略的，有疏忽就是誠懇道歉」。

▲林飛帆回應性騷吃案事件。（圖／記者屠惠剛攝）

