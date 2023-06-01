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6月「12星座運勢」曝！處女展開新關係　水瓶發生不可預測之事

6月12星座運勢。（示意圖／PIXABAY）

▲6月12星座運勢出爐。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

時序進到6月，塔羅牌老師艾菲爾指出，在這個充滿機遇和轉變的6月，抓住每個天象所帶來的能量，充分發揮你的潛力，實現自己的目標和願望，相信自己，相信宇宙的安排，你將在6月中獲得令人驚喜的收穫和成長，請同時參考自己的太陽、上升星座。

白羊座

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白羊寶寶的6月似乎會有很多事情發生，你能得到別人的幫助，並感謝你與人之間的聯繫。在周圍的人的支持下，你將能夠獲得機會來克服你自己難以或不可能完成的事情，從而意識到你在一兩個方面有所成長。猶豫和迷茫會消失，你瞄準的地方可能會變得清晰。有些白羊寶寶會感到巨大的變化，這將使您實現人生目標。此外，請嘗試回報收到的善意。如果你把工作帶回家，並過著計劃外的懶惰生活，對你沒有多大好處。

金牛座

6月的金牛寶寶需要展現出一些積極的跡象，請提高你的專注力和觀察力從日常生活中和與他人的交談中，找出極有可能隱藏在小地方的好運和成功的暗示。仔細思考並且不要忽視，哪怕是微不足道的事情。隨時考慮因果關係，或考慮替代方法，即使觸發點很小，可能會從那裡走出新的道路。你的人際運勢不錯，積極與人交往是個不錯的主意，將是擁有獲得知識、訊息和發現的潛力，如果有機會與他人一起完成某件事，還請嘗試積極參與。

雙子座

雙子寶寶的6月可能會繼續是一個跌宕起伏的月份，本來順風順水的事情，因為一些預設立場的預想，導致不順遂。所以，一旦你決定開始了，最好繼續下去，直到你得到一些結果。對於沒有長期戀愛關係支撐的伴侶，建議雙子寶寶不要傾向於只關注對方的不好、弱點，不然小反感會逐漸演變成大反感。情感未來是否會發生變化，取決於雙子寶寶情緒是否可以抑制或選擇爆炸。但如果你已經到了忍耐的極限，那也是無可奈何的。

巨蟹座

6月的巨蟹寶寶很會營造一種良好的氛圍，讓你周圍的人能發揮最大的作用。緊要關頭總會有人支持，有助克服問題。當你乘風破浪時，你可能會找到能帶來更多風的人。你也應該照顧好自己的動力，與周圍的環境保持良好的距離感，並努力實現自己的目標。基本上，巨蟹寶寶擅長把握應有的距離感，所以樹敵的可能性似乎不大。即使與他人有不同的觀點和愛好，也會尊重對方。

獅子座

6月的獅子寶寶整體來說狀態不錯，能幸運的找出解決問題的方法。不會遇到任何新的問題，會度過一段愉快的時光，整體上一切都很順利。喚醒您的挑戰精神也是一個好主意。如果你敢於面對別人說不可能或不合理的事情，並克服它們，你的評價可能會大幅提高。當然，光靠運氣是不行的。這需要很大的努力和決心，而且似乎不是一蹴而就的。堅持不可能的事情是沒有意義的，所以獅子寶寶要嘗試清理能清理的東西，才能化不可能為可能。

處女座

6月對處女寶寶來說容易陷入迷惘，工作、戀愛、家庭關係、興趣愛好、每月開支等等。但是，以此為契機，反而能讓你的生活變得更好，並嘗試改善客觀上讓你感覺不好的事情。例如，你感到浪費了很多錢，那就嘗試收緊你的荷包。來自相同出生地或具有相同愛好者，會讓處女寶寶因共同話題而產生接觸點展開一段新的關係。健康運勢有一點下降的趨勢，所以不要過度操勞。過度用力，反而會反噬，導致休息的時間會更長。

天秤座

天秤寶寶在6月會感到事情會開始圍繞著你轉，無論是在工作中、還是在你的私人生活中，你的意見很可能會推動、阻止或控制局勢。就影響力而言，這是積極的，但就對失敗要負全部責任而言，這將是一個很大的壓力。這會影響到你以後的評價，所以請不要掉以輕心，不要偷工減料。會有好心得不到結果的時候，但那個時候就看你怎麼看結果和怎麼行動了。如果您覺得努力的開關已打開，那麼就點燃引擎並向前行吧。

天蠍座

天蠍寶寶的6月與人建立新的關係會更好，從你剛認識的人那裡可以學到很多東西，而且你似乎會充滿新的發現和認識。不一定是年長者，即使他們更年輕，因為是該領域有豐富經驗的人，所以能使你從中獲得大量訊息和知識。重要的是不要被對方的訊息或外表誤導而錯過。果斷是必要的，但草率的決定不會朝著正確的方向發展，仔細考慮並選擇你的道路，不要被表面的東西所迷惑，培養由內而外的判斷能力。特別是與金錢有關的恩惠是麻煩的入口，所以最好不要接受。

射手座

射手寶寶的6月將迎來一波起伏，如果你認為你會因為身體狀況良好而堅持下去，那麼你最終可能會朝著錯誤的方向前進。恰恰相反，就在放棄之前，可能會出現形勢逆轉的時候。很難確定何時繼續或停止，似乎別無選擇，只能依靠過去的經驗和直覺行動。無論結果如何，只要你接受它而不是後悔或責怪別人，你就不會有任何心理健康問題，鼓勵射手寶寶多與他人分享您的快樂和感受。

魔羯座

6月的摩羯寶寶狀態會很好，如果你準備得當，你可能會比你想像的更快地取得好成果。而且，由於你能沉著冷靜的看清周圍事物，尤其是在與他人競爭的事情上，很可能使你會比他人先邁出一兩步並突破目標。只要你不走心，不放鬆警惕，你似乎有幸獲得連勝。不過，似乎人際運勢並不是那麼好。不管第一印像是好是壞，似乎都不能指望遇到可以在感情中更進一步的人。

水瓶座

水瓶寶寶的6月將是一個有點令人擔憂的月份，一次次左右搖擺，一次次依賴，似乎身心都疲憊了。如果你不設定休息時間，即使你被迫這樣做，你很可能是唯一一個落在後面的人。看來關鍵是要分清楚能做什麼，不能做什麼，應該做什麼，即使犧牲一定的量，也只做能做的。承諾自己做不到的事情是最NG的，所以要小心。本月會發生不可預測的事情，即使在你的專業領域也不要輕忽。另外，請注意不要被事情卡住或被人拿捏住。

雙魚座

雙魚寶寶的6月是急促的時期，但有時即使你努力了，你也不會得到結果，所以最好先休息一下，然後再準備下一個。嘗試轉換你的思想，而不是操勞你的身體，比如新的目標和目標，並確定你想要贏得的對手。想想你需要做什麼才能成功，你應該如何行動，你應該和誰往來等等。即使你遇到了一些你可以通過推動自己來克服的情況，但是一開始就盡量不要把自己推上忍受前進的不歸路。這樣雖看起來像是暫時停滯，但這是必要的緩衝，與他人合作也很重要。

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