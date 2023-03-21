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錯過再等40年！周五晚抬頭看「月掩金星」　全台肉眼可見

▲本周五晚間「月掩金星」登場，肉眼即可觀賞 。（圖／台北市立天文館提供）

▲本周五晚間「月掩金星」登場，肉眼即可觀賞 。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館表示，本周五（3/24）將出現百餘年未曾發生的天文奇景，當天晚上約19時52分，肉眼即可觀賞「月掩金星」景象，台灣各地均可見，錯過此次得要等到40年後的2063年5月31日。台北天文館將於當天晚上19:40起在YouTube頻道透過專業望遠鏡直播並解說這場精彩的天象。

天文館表示，周五晚上全台各地均可見到「月掩金星」天象，發生時間隨地理位置不同約有數分鐘差異，越往南方發生時間越早，例如高雄便比台北早約兩分鐘。月掩金星發生時，明亮的金星會在短短不到半分鐘內便完全消失於眉月邊緣，如同日食般令人驚歎，不過當20:49復出時，因金星已落下地平線而無法看見。

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天文館說明，其實「月掩金星」發生的頻率並不低，但一般民眾能欣賞到的機會卻很少，因為金星是內側行星，與太陽的視距離較小，所以即使發生，也常在白天，被陽光掩沒而不可見，又或者在黎明前而鮮為人見；以過去一百年來說，台灣出現月掩金星多達28次，但發生在白天的就有22次，其他6次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前。

天文館進一步指出，要像這次發生在日落後，大眾皆可目睹的機會，得回溯到百多年前的1895年，而下次則要等到40年後的2063年5月31日。台北天文館當天也會網路直播在YouTube「臺北天文館」頻道，供民眾欣賞，不過若天候不佳則取消。

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