陸公布彩色版火星全球影像圖　用「周莊、漠河」命名火星地貌實體

▲羅賓森投影圖。（圖／翻攝北京青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家航天（航太，下同）局及中科院在「2023中國航天日」主場活動啓動儀式上，聯合公布踏路首次火星探測下繪製的火星全球影像圖。這次公開的影像圖為彩色，包括按照製圖標準分別製作的火星東西半球正射投影圖、羅賓森投影圖和麥卡托投影加方位投影圖等，空間分辨率為76米（公尺），將為開展火星探測工程和科學研究提供質量更好的基礎底圖。

▲東西半球正射投影圖。（圖／翻攝北京青年報）

《科技日報》報導，天問一號任務環繞器中分辨率相機，於2021年11月至2022年7月，歷時8個月，實施284軌次遙感成像，對火星表面實現了全球覆蓋。地面應用系統對獲取的14757幅影像數據進行處理後得到火星全球彩色影像圖。

▲用大陸歷史文化名村鎮命名的火星地貌實體。（圖／翻攝北京青年報）

此外，大陸科研團隊還藉由火星高分影像，識別著陸點附近的大量地理實體，按國際天文聯合會相關規則，將其中的22個地理實體，用包括「周莊，漠河」等大陸人口數小於10萬的歷史文化名村、名鎮加以命名，具有大陸特色的標誌就此永留火星上。

▲麥卡托投影及方位投影圖。（圖／翻攝北京青年報）

天問一號探測器於2021年2月10日成功進入環繞火星軌道，並於3個月後軟著陸於火星地表上，同年5月22日，祝融號火星探測車正式開始火星地表探測。天問一號環繞器則是在2021年11月8日成功實施第五次近火制動，開始火星全球遙感探測。

天問一號任務首次實現火星環繞、著陸和巡視三大目標一次完成，對火星的表面形貌、土壤特性、物質成分、水冰、大氣、電離層、磁場等的科學探測，實現大陸在深空探測領域的技術跨越，進入世界先進行列。