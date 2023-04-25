半影月食＋寶瓶座流星雨　5／6夜空齊登場

▲半影月食示意圖。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館指出，5月5日深夜至6日凌晨將出現「半影月食」天象，台灣各地均全程可見。此次半影月食將從5月5日23時14分開始，5月6日1時22分食甚，最大食分可達0.964，結束於3時31分，共歷時4時18分。當晚還有寶瓶座η流星雨極大，天頂每小時數量約為50，是年度三大流星雨之外數量最多的流星雨之一，

天文館說明，半影月食與一般月食的差異在於，月球通過地球影子的區域不同，半影月食發生在月球通過地球半影區，而一般月食則是本影區。由於半影區仍有部分陽光照射，所以月球亮度僅出現肉眼幾乎難以察覺的些微變暗，亦不會出現「紅月亮」的現象。建議觀賞時，可使用連續攝影的方式記錄，即可清楚比較出月食期間亮度變化的情形。

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天文館說，下次月球進入地球本影的月食，是今年10月29日的月偏食，而要看到整個「紅月亮」奇景的月全食，得等兩年後的2025年9月8日。

天文館指出，年度三大流星雨之外數量最多的寶瓶座η流星雨，也將在當晚來到極大，天頂每小時數量約為50，今年極大期適逢滿月，較暗的流星將被月光掩沒，建議可於流星雨輻射點在午夜升起後，朝背向月光的方向觀賞，至天亮前都有機會看到不少明亮的火流星，而在極大期前後各3天也都是觀賞佳機。詳細天象資訊請參閱台北天文館網站「天文知識-天象預報」。