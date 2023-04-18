天琴座流星雨4／23極大值「前後3天都可看」　近年觀賞條件最佳

▲天琴座流星雨將在本周日達到極大值。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館指出，年4月中旬至月底報到的天琴座流星雨，將在本周日（4/23）達到極大值，依據天氣預報，當日觀賞機會高，且在23日前後連續3天，都是很好的觀賞時機，預估每小時天頂流星數約18顆，提醒民眾這兩天就可以留意天象。

天文館表示，雖然天琴座流星雨不及大型流星雨，但平均亮度極高，且常伴隨亮度不遜於明亮金星的火流星，此外，由於流星雨輻射點約21時東升，此時月亮已西沈，因此不受月光干擾，是近年來觀賞條件最佳的一次。

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天文館進一步指出，天琴座流星雨也是人類最早記錄的流星雨之一，在《春秋左傳‧莊公七年》中即有記載：「夏，四月，辛卯，夜，恆星不見，夜中，星隕如雨。」指的就是西元前687年所出現的天琴座流星雨。它的母體源在1867年被確認為柴契爾彗星(C/1861 G1 Thatcher)，成為最早被確認母體源的流星雨。

天文館提醒，觀測流星雨時，不需要望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空即可，若使用高感度相機，配合適當的取景，還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。

此外，周日傍晚還有「金星合月」天象，金星和月亮正好運行到同一經度上，兩者之間的距離相距僅1.3度，傍晚別忘了抬頭賞月欣賞奇景。詳細天象資料請參閱天文館網站「天文知識／天象預報」。