向邊緣生物學習生存意義！每個人都只會成為與眾不同的自己

文／女子學

《除了自己，成為不了別人》看到書名，是否會以為這又是一本有著滿滿心靈雞湯的作品呢？雖然當下也有此疑問，但封面實在是太可愛了，便略略翻看。原來這是以生物學角度去探討那些困惑人類的大哉問的思索之書。

專攻雜草生態學的農學博士稻垣榮洋的九堂生物課，沒有艱深難懂的內容，平實的語氣猶如說故事的大哥哥、大姐姐，親切地說著自然界的生存法則，並隨之映照人類社會的生活現象。

▲被視為弱小的邊緣生物反而能發揮它的優秀能力，（示意圖／pexels，下同）



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即使不斷被踩踏，也不忘初心



「環境改變了，答案也會跟著改變。」隨著環境不停變化，有時成功演化的不一定是強大的生物，反而是被視為弱小的邊緣生物能發揮它的優秀能力，找到立身之地。作者就以雜草為例，向我們展示了它是如何渾身解數地在嚴苛的環境下生存下去，也讓我們明白「想要往哪裡生長，是生命的自由」，就算被踩踏也無所謂，畢竟「活著」才是最重要的，所以請像雜草那樣仰望天空，盡情地向著太陽伸展莖葉吧！

原本的這個自己其實己經擁有「自我」了



當我們喊著要「做自己」時，有想過怎樣才是做自己嗎？而做自己又跟那些東西有關係呢？是「個性」、「差異」，還是「自我」？其實會覺得做自己很難，都是因為身為人類的我們想太多，如同作者說，「因為人類的大腦根本不想理解你有多複雜。該留意的是，不要連你自己都相信了旁人只憑著片面見解，就為你貼上了標籤。」一旦我們相信了別人對自己所定義的「形象」，只要一不符合，就會覺得不像自己而感到焦慮，甚至主動丟掉「真正的自己」，迷失了「自我」。

有時候我們會覺得自己很糟糕，但真的是這樣嗎？或許我們只是待錯了地方，像是在陸地上掙扎的魚、憧憬飛向天空的鴕鳥，只要待在了適合自己的地方，就得以發揮自我實力，在某個領域閃閃發亮。當然，尋找讓自己成為「唯一的第一」沒有那麼容易，但參考作者提出的見解，也許能有所幫助。

▲《除了自己，成為不了別人》一書。（圖／仲間出版粉絲專頁）



關於困惑人類的問題，作者只是循著他的思考脈絡，緩緩訴出觀點，沒有硬是給出一個答案，正如自然界中有很多沒有標準答案的問題。書中也以許多生物研究為佐證，提出人類因大腦的先天設限所產生的思考偏差，這種種的觀點都足以讓我們深思許久。

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