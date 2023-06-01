　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

向邊緣生物學習生存意義！每個人都只會成為與眾不同的自己

文／女子學

《除了自己，成為不了別人》看到書名，是否會以為這又是一本有著滿滿心靈雞湯的作品呢？雖然當下也有此疑問，但封面實在是太可愛了，便略略翻看。原來這是以生物學角度去探討那些困惑人類的大哉問的思索之書。

專攻雜草生態學的農學博士稻垣榮洋的九堂生物課，沒有艱深難懂的內容，平實的語氣猶如說故事的大哥哥、大姐姐，親切地說著自然界的生存法則，並隨之映照人類社會的生活現象。

▲被視為弱小的邊緣生物反而能發揮它的優秀能力，（示意圖／pexels，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

即使不斷被踩踏，也不忘初心

「環境改變了，答案也會跟著改變。」隨著環境不停變化，有時成功演化的不一定是強大的生物，反而是被視為弱小的邊緣生物能發揮它的優秀能力，找到立身之地。作者就以雜草為例，向我們展示了它是如何渾身解數地在嚴苛的環境下生存下去，也讓我們明白「想要往哪裡生長，是生命的自由」，就算被踩踏也無所謂，畢竟「活著」才是最重要的，所以請像雜草那樣仰望天空，盡情地向著太陽伸展莖葉吧！

原本的這個自己其實己經擁有「自我」了

當我們喊著要「做自己」時，有想過怎樣才是做自己嗎？而做自己又跟那些東西有關係呢？是「個性」、「差異」，還是「自我」？其實會覺得做自己很難，都是因為身為人類的我們想太多，如同作者說，「因為人類的大腦根本不想理解你有多複雜。該留意的是，不要連你自己都相信了旁人只憑著片面見解，就為你貼上了標籤。」一旦我們相信了別人對自己所定義的「形象」，只要一不符合，就會覺得不像自己而感到焦慮，甚至主動丟掉「真正的自己」，迷失了「自我」。

有時候我們會覺得自己很糟糕，但真的是這樣嗎？或許我們只是待錯了地方，像是在陸地上掙扎的魚、憧憬飛向天空的鴕鳥，只要待在了適合自己的地方，就得以發揮自我實力，在某個領域閃閃發亮。當然，尋找讓自己成為「唯一的第一」沒有那麼容易，但參考作者提出的見解，也許能有所幫助。

▲《除了自己，成為不了別人》一書。（圖／仲間出版粉絲專頁）

關於困惑人類的問題，作者只是循著他的思考脈絡，緩緩訴出觀點，沒有硬是給出一個答案，正如自然界中有很多沒有標準答案的問題。書中也以許多生物研究為佐證，提出人類因大腦的先天設限所產生的思考偏差，這種種的觀點都足以讓我們深思許久。

延伸閱讀

「每個時代，都需要能高舉野火的人」：重讀龍應台《野火集》，看箇中深思與明辨如何啟蒙當代人心

「歪七扭八，不過是雕塑的過程」：從《我討厭過的大人們》，看張亦絢何以翻轉藏在恨意背後的深情

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
挖出黃仁勳出生地！　網驚「這1縣市基因好」地靈人傑
快訊／世大運選手名單公布！
「大腸癌」不只和飲食有關！醫曝「日常危險因子」：超多人都中
快訊／許嘉恬請辭副秘書長　賴清德准了！
5億高中男墜樓　賴母出招了！
獨／極樂海軍！　男女士官「軍艦上嘿咻」
快訊／新北21歲男過彎摔水溝慘死！　鮮血染紅溪流
大咖女歌手爆是「假面甜心」！　4線索曝身份
初選輸了！　他不排除「脫黨參選」
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王正坤榮獲台北醫學大學傑出校友　產官學優異表現受肯定認同

瑪娃颱風為水庫帶來豐沛雨量　緩解旱象、一期稻作供灌無虞

6／6起「登記領1200」成年禮！官網搶先上線　完整攻略QA一次看

挖出黃仁勳出生地！他驚「這1縣市基因好」　網炸鍋：地靈人傑

「1美食油土伯」他看完讚爆！一票也推：會形容又有質感

向邊緣生物學習生存意義！每個人都只會成為與眾不同的自己

學習檔案準備秘訣大公開！台科大建議：要有反思內容＋具體貢獻

長榮航空再獲獎　奪2023年全球二十五大最佳航空公司第8名

高鐵攜手玉山銀！刷卡購票滿額加碼贈點數　「抵扣票價換商品」

萬物齊漲！國旅房價「平均漲幅逾一成」　南投縣最貴

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

王正坤榮獲台北醫學大學傑出校友　產官學優異表現受肯定認同

瑪娃颱風為水庫帶來豐沛雨量　緩解旱象、一期稻作供灌無虞

6／6起「登記領1200」成年禮！官網搶先上線　完整攻略QA一次看

挖出黃仁勳出生地！他驚「這1縣市基因好」　網炸鍋：地靈人傑

「1美食油土伯」他看完讚爆！一票也推：會形容又有質感

向邊緣生物學習生存意義！每個人都只會成為與眾不同的自己

學習檔案準備秘訣大公開！台科大建議：要有反思內容＋具體貢獻

長榮航空再獲獎　奪2023年全球二十五大最佳航空公司第8名

高鐵攜手玉山銀！刷卡購票滿額加碼贈點數　「抵扣票價換商品」

萬物齊漲！國旅房價「平均漲幅逾一成」　南投縣最貴

李東憲入共產黨、舉五星旗恐被報復？　陸委會：是否入黨尚未查明

王正坤榮獲台北醫學大學傑出校友　產官學優異表現受肯定認同

勞動部桃竹苗分署「粽」多好禮　趁早訂購可享早鳥優惠

領先9分又拿不下局末點　周天成泰國賽爆冷止步16強

【廣編】黑松教育基金會首度攜手12所桃園小學師生　6／9～6／10舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展

彭政閔帶隊風格大不同　先發打線彈性有考量

《換乘戀愛2》海恩放閃了！送男友賢奎禮物　網暴動：太甜了

「知名經紀人」透天豪宅成廢墟！　住家牆裂、糞水四溢忍4年

台東成功警「高發事故路口精緻執法」專案　守護行人用路安全

局長「浴血奮戰」女業務！正宮群發海量無碼肉照　鹹濕對話瘋傳

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

爆長期性騷小模！外流私密照　親綠插畫家道歉了

「2行業」馬上年薪百萬　過來人認證：沒錯！

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

鄭明典揭台北上空1警訊：要出梅了

性騷女黨工　導演身分曝光！摸胸後噁問「睡得好嗎？」

更多熱門

相關新聞

網路書店曬書市集　近6萬本好書69元起

網路書店曬書市集　近6萬本好書69元起

疫後旅遊、消費市場回溫，閱讀需求也產生變化，網路書店攜手逾千家出版社祭出曬書市集、電子書最低9元起，在上半年度推出優惠書展活動，儘管物價什麼都漲，但享受閱讀樂趣不打折，同時看好「文學小說」、「旅遊」、「語言學習」、以及「商業理財」四大類型表現。

《離婚律師申晟瀚》今年必看

《離婚律師申晟瀚》今年必看

治療師與家長分享如何挑選適合自家寶貝的繪本

治療師與家長分享如何挑選適合自家寶貝的繪本

何謂感情一帆風順？

何謂感情一帆風順？

面對悲傷想哭就哭吧！

面對悲傷想哭就哭吧！

關鍵字：

女子學閱讀除了自己，成為不了別人

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

快訊／EXO伯賢3成員開戰SM「要求解約」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面