面對悲傷想哭就哭吧！心理師走出婚變「邊跑邊哭」活出有力量人生

文／女子學

「不哭不哭，眼淚是珍珠」，相信許多人都曾用過這句話來安慰他人。但有著心理專業背景的洪培芸心理師，藉由這次飾品品牌《慢溫》主打「珍珠系列」所推出的女王節活動，要告訴大家：「想哭就哭吧！」

只要在不傷害他人與自己的前提下，想要哭或是做些抒發心情的事，都儘管去做。因為所有的眼淚都會結晶成珍珠，哭完之後的蛻變將使我們如同珍珠飾品一樣，散發溫潤而美的光芒。

▲培芸心理師比喻，就像牙醫也會牙痛一樣，心理師也同樣會遇到沮喪失意的時候。（圖／女子學提供，下同）



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不哭不哭，誰說遇到人生難題不能哭？

專訪這日，我們與培芸約在仁愛路的一處空間，她直言「很巧」，原來在7年前，剛經歷婚變、倉皇搬來台北那時，這區就是她租屋的落腳處。在這裡有她獨自一人生活的記憶，也有掛著淚水走去上瑜伽課的經驗。

談起當年，培芸坦言：「那時候真的很悲傷」。搬離和前夫一起生活的房子後，她孤身北上租屋、暴瘦10公斤，還經歷3-4年長期失眠。「很多人以為心理師就不容易陷入低潮，但事實是心理師只是有『心理專業』的一般人。就像牙醫也會牙痛一樣，心理師遇到婚變的打擊不會比其他人少，也不會因為讀比較多心理學相關的書，受了傷就比較不會痛。」培芸如是說。

身為一名心理師，她明白當遇到生命遇到重創時，悲傷、沮喪、陷入低潮都是很正常的。因此比起壓抑，她選擇順隨內心感受，想哭就哭。「我真的是大哭過一段時間的人，但這些都不會白哭的」，培芸提到有很長一段時間台灣相當提倡正面思考與正向力量，這些力量是可以後來再長出來的，然而卻不必急著在負能量爆棚的當下，強逼自己用正能量看待眼前的遭遇，那更可能是心理防衛及過度勉強。

▲從心理學再往內探索心靈，如今7年過去，培芸已經能夠處之泰然自嘲自己是「學姊」。



拓展生命之河，眼前所見也許僅是海面上的冰山

在失婚、失眠的那段期間，培芸嘗試了許多新事物。她瑜伽、跑步、爬山、高空彈跳及潛水，鍛鍊自己的體能；閱讀、上課、聽演講，充實自己的內在。「我很喜歡看名人自傳，當認識到有那麼多人經歷失學、失業、失婚的打擊，最後還是活出美好人生時，就會發現原來每個人具有潛能，人生還有很多種好的可能性。」

培芸舉例，她很欣賞張幼儀、胡因夢的故事，也很喜歡賴佩霞老師的《回家》這本書。這三人都和她一樣「首婚」告終，可是這些經歷並未使她們人生從此摔落谷底，反而從此走向不凡的人生：張幼儀成為銀行家、企業家；胡因夢從物質世界走向靈性旅程；賴佩霞老師再婚、與父母和解，成為心靈富足的身心靈導師。所以誰說離婚就是壞事？婚姻失敗代表人生沒有希望呢？

▲對培芸來說：「生命中的重創有時是為了導引人們走回生命中本來的藍圖」，千萬別小看自己的潛能。」



如同《慢溫》的品牌精神：「一手慢溫變出萬種可能，每個人都能為自己創造奇蹟。」培芸以過來人的經驗分享道：「心中的生命之流原本很小條，因為巨變，慢慢打開新的人事物、新的可能性時，這條生命的河流就會突然變得很寬廣。」這也是為什麼她在這次女王節的珍珠系列商品中會選擇「海面上的冰山」這款拉長石珍珠黃銅雙圈手鍊作為其一的原因。

「『海面上的冰山』非常符合心理學的意涵，我們所認識的自己真的是海面上的冰山而已，是很小一塊，有很多未知的潛能與天賦全都在海面下，只是平時沒有機會用到、還沒有發覺而已。」在過去，培芸也從未想過自己可能擁有「寫作」的才能，僅是單純在網路上抒發心情，沒想到這意外為她開啟寫書出版、上節目宣傳的機會，慢慢走到現在。

▲從挑選飾品開始，由外而內慢慢探索。培芸說：「我們都要先認識自己，再用十倍的努力活出自己」。



呈現原本的自然面貌，是活出有力量人生的不二哲學



簡約、優雅、氣質內斂，是培芸眼中很適合自己的風格，除了〈海面上的冰山〉外，她還選擇了帶著香檳粉低調的〈不哭不哭〉及有如綠光森林般沉穩舒適的〈自然系哲學〉。於她而言，想要活出自己，就是要活得「自然」，該哭的時候哭、該笑的時候笑，呈現自己本來的面目，而非過度包裝隱藏。

如今回首過去，培芸看見的早已非當年的悲傷，她鼓勵還正陷在巨大悲傷的讀者們，不管發生什麼事情，都請允許自己的負面情緒流動，「想哭就趕快把他哭完吧！」重要的是：「不要只是停留在原地哭，最好能邊哭邊跑」，因為唯有持續行動，讓生命不斷往前走，才有機會遇見新的可能性，累積出新的東西。

▲走過低潮，培芸學會用幽默看待身旁人事物，明白生命中的得與失都有存在的意義。



「我覺得『一切都是最好的安排』這句話應該改成『一切都是深具意義的安排』。生命中不管得與失，都有背後的禮物在裡面。」聽及此，編輯團隊都認同得相視而笑，尤其看著眼前散發自信的培芸，使得這段話更顯說服力。

是啊，儘管遇到困難挫折的當下，可能使得我們痛不欲生、淚流滿面，但誰也不知道擦乾眼淚之後，這些事情會不會把自己推向更有力量或更精彩的人生呀！

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