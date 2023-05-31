近6萬本好書69元起　網路書店推上半年最優惠曬書市集

▲網路書店祭出「2023曬書市集」、「電子書滑書季」2大活動。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫後旅遊、消費市場回溫，閱讀需求也產生變化，網路書店攜手逾千家出版社祭出曬書市集、電子書最低9元起，在上半年度推出優惠書展活動，儘管物價什麼都漲，但享受閱讀樂趣不打折，同時看好「文學小說」、「旅遊」、「語言學習」、以及「商業理財」四大類型表現。

博客來攜手逾千家出版社，在上半年推出曬書市集書展活動，囊括中文書、電子書、有聲書、外文書、簡體書、雜誌等近6萬種好書參展，全面特價69元起，其中「電子書」參展品項翻倍成長，達2萬種，歷年最多，最低9元起；有聲書、影音課程品項擴增近千件，總品項數更較去年增加近萬種。

據博客來觀察，今年曬書市集活動，文學小說不僅品項數較去年增加25%，總參展書單達3,500種，在影視改編風潮下，閱讀群眾增加，以小說套書備受讀者青睞。隨著國境開放，出國旅遊需求爆增，帶動旅遊書較去年同期業績翻倍成長，其中以日、韓旅遊爆發能量最強，規劃長期旅行需求也冒出頭，而留學準備多益、雅思、托福等考試用書需求也重回高峰。面對高通膨壓力，投資理財關注度不減，另外，全球掀起AI熱潮，電腦AI智慧成為趨勢話題。

想要省錢選書，樂天市場也有曬書節活動，6月份精選各種主題書展及話題暢銷書籍，祭出中文圖書5折起、電子書99元起，指定店家領取優惠券最高再享現折300元、天天購物回饋10%、滿額折抵等多重優惠。此外，樂天Kobo電子書搶先祭出618專屬優惠，6月2日起至18日，全店滿額最高折300元，不限金額下單再抽樂天桃猿Kobo VIP包廂門票。樂天書城則有周末限定加碼，6月15日起至18日，滿額領取優惠券現折300元，全店消費點數回饋10倍。

▲Readmoo讀墨電子書觀察，今年1～4月站上有聲書總聆聽時間，相較去年同期成長率近 60％。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

除了一般閱讀，近年有聲書市場持續成長，Readmoo讀墨電子書指出，自推出「mooSound犢出聲」應用程式後，有聲書的消費與使用習慣逐步增長，統計2023年1～4月站上有聲書總聆聽時間較去年同期大幅提升，成長率近60%。團隊日前針對「mooSound 犢出聲」更新推出Podcast功能，目前上面收錄超過100種閱讀相關Podcast節目，無論是出版社、雜誌社製播的節目《聽天下》、《作家說》，或是熱門說書頻道《文森說書》、《衣櫥裡的讀者》，讀者都可在應用程式裡直接追蹤、聆聽。