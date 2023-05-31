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調高基本工資「青年不一定領情」　學者：青年就業需要新思維

▲▼Y’s Day「週三青年日」系列第三場活動。（圖／台灣公共策益提供）

▲Y’s Day「週三青年日」系列第三場活動。（圖／台灣公共策益提供）

記者江采蓁／綜合報導

Y’s Day「週三青年日」系列第三場活動31日下午於台北真理大學登場，由台灣智庫、台灣公共策益、台灣青年基金會、台灣教授協會共同舉辦，主題是台灣的創意、創新與青年就業。

主持人台灣教授協會會長陳俐甫先強調，為發揮教育普及與文化多元之人才優勢，提供青年高品質就業機會，就是要發揮並保障創意優勢，增加傳統產業附加價值，提升台灣的服務產業素質。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊則提到，最近適逢畢業季，看到許多名人和總統參選人紛紛走進校園與學子們分享和互動的新聞，顯見各界都非常關心台灣學子們的未來，而隨著青年議題的受到關注，青年政策對大選的重要性也將大幅提高。

東吳大學法律系教授胡博硯分享，青年的就業問題向來是青年政策的重點，青年進入市場的大問題還是在於低薪，但是我國其實這幾年已經大幅調整最低工資，另外也推出了多項政策，不過這些政策缺乏能見度，「一般民眾不理解，青年也不一定領情」，這個都是我們得關注的事情。

台北海洋科技大學副教授吳建忠指出，面對青年就業需要有新思維，如何充分發展及運用無人機系統，並將人力作有效的運用及減少人員的折損，以「低成本、高效率」的創新思維面對未來的挑戰；此外，隨著中國銳實力不斷霸權擴張，目前國家資本帶頭點燃引信，出面整合政府跨部會資源，釋放民間企業活力，吸引優秀人才加入，建構完整核心供應鏈，排除紅色供應鏈，台灣MIT無人機國家隊，作為後發者也能有優勢創造新的發展。

台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致則認為，人人都可以是媒體的時代已經到來，青年與媒體的關係，也不是單向，雙向、多向，甚至是接收者，也會是傳播者，那麼青年如何善用自己的能力跟習慣，創造出、表現出傳媒的能量，提出對事物的觀點，以及影響公共事務及社會發展，這會是一種趨勢，也將是青年與社會、國家連結的新型態。

董思齊再指出，這幾天NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長黃仁勳在台灣引起一陣AI炫風，也預言AI將徹底改變產業面貌。他提到，台灣在創新的環境上仍有不足，需要放寬更多的監管，製造出更多的沙盒；他進一步指出，無論是從事AI相關的專業工作，還是在新興產業中創業和創新，要抓住這些機會，青年需要具備持續學習、跨領域合作和創新思維的能力；同時，政府和教育機構也需要積極支持和引導，以建立一個有利於青年在AI時代發展的環境和生態系統，這樣才能實現台灣在AI時代的創新突破和青年就業的持續繁榮。

此外，Y’s Day「週三青年日」系列活動將會持續舉辦，下一場將於6月7日在彰師大舉辦，主題是「戰爭與和平—台灣的國家安全戰略」。

▲▼Y’s Day「週三青年日」系列第三場活動。（圖／台灣公共策益提供）

▲Y’s Day「週三青年日」系列第三場活動。（圖／台灣公共策益提供）

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