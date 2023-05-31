協助台南市民就業　攜手中央推動就業服務措施補足疫後人力需求

▲為協助台南市民就業及因應疫後企業求才需求，台南市除辦理大型就業博覽會協助徵才，另會因應單一廠商需求辦理專場就業媒合，並不定時辦理聯合徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為解決旅宿業疫後缺工問題，行政院5月29日宣布「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，將結合交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」、勞動部「疫後改善缺工擴大就業」及教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗」等3三項方案，6月中合作推動，盼能紓緩旅宿業缺工問題。

台灣面對人口結構高齡、少子女化以及人才外流等衝擊，這些變遷影響產業結構與未來勞動力供給，隨著疫後經濟逐漸復甦，各產業人力需求增加，特別是住宿及餐飲業、營造業、運輸業等。市長黃偉哲表示為因應各企業人力缺口，配合勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」以協助市民就業，台南市政府亦配合推動各項就業服務措施，以補足企業人力需求，與協助市民就業。

其中勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」透過直接補助旅宿業從業人員方式，鼓勵失業勞工經公立就業服務機構推介投入旅宿業從事房務、清潔工作；一般身分勞工給予就業獎勵每月新台幣6000元，工作地點位處偏遠（特定）地區，獎勵金每月再加碼3000元，最長可請領12個月。除此之外，也針對《高齡者及就業服務法》第24條所定各款對象（如中高齡、二度就業婦女等）勞工，全時工作每月給予10000元，偏遠（特定）地區再加碼3000元，部分工時工作每月給予5000元，偏遠（特定）地區再加碼1500元，最長可請領12個月。計畫自2023年6月15日（回溯自2023年5月1日起）至2024年6月14日期間實施，詳細資訊可以至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。

勞工局王鑫基局長表示，為協助台南市民就業及因應疫後企業求才需求，台南市除辦理大型就業博覽會協助徵才，另會因應單一廠商需求辦理專場就業媒合，並不定時辦理聯合徵才活動；因應畢業季來臨，今年第2場大型就業博覽會預定於6月10日(星期六) 上午9時至12時於南台科技大學辦理，歡迎有求(轉)職需求的朋友踴躍前往參加，相關就業活動資訊可洽(06)6330820；如欲進一步了解勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」相關資訊，可洽詢0800-777-888。